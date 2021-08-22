Украинский футболист и тренер Олег Блохин получил государственную награду Национальная легенда.

22 августа впервые проходит вручение премии Национальная легенда Украины. Ее получают те, кто принес Украине славу и известен благодаря своим талантам.

Краткая биография Олега Блохина

Олег Блохин родился в 1952 году в семье спортсменов — мама была легкоатлеткой, а отец — спринтером.

Путь к славе начался в юношеской команде киевского Динамо, где тренер отметил таланты парня. Отец Блохина научил его правильно бегать, и это заметно помогло ему в футболе.

Уже в 1973 году парень был признан лучшим футболистом СССР. Такую же награду футболист получал и последующие два года.

В возрасте 30 лет Блохин поучаствовал в чемпионате мира, и даже забил гол в одном из двух матчей, которые сыграла его команда.

Блохин также оставил след в поп-культуре — ему посвящена песня Юрия Рыбчинского и Геннадия Татарченко Виват, Король!. Ее написали для прощального матча Блохина в 1989 году.

По окончанию карьеры он решил попробовать себя в роли футбольного тренера. Уже с сентября 2003 года Блохин начал тренировать национальную сборную Украины, а уже в конце 2007 года заявил об увольнении с поста. К этой должности он еще вернулся — это произошло в 2011 году.

Помимо национальной сборной он успел стать тренером киевского Динамо — в сентябре 2012 года приступил к работе, но в средине 2014 года был уволен за неудовлетворительные результаты.

Футболист может похвастаться обильным количеством трофеев — обладатель золотого мяча в 1975 году, 9-кратный обладатель титула Футболист года на Украине, лучший бомбардир в истории Динамо и многие другие награды.

Сейчас у Блохина три дочери — Ирина от первого брака с Ириной Дерюгиной, чемпионкой мира по художественной гимнастике, и две от второй жены Анжелы — Анна и Екатерина.

Фото: УНИАН