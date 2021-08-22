Український футболіст і тренер Олег Блохін отримав державну нагороду Національна легенда.

22 серпня вперше проходить вручення премії Національна легенда України. Її отримують ті, хто приніс Україні славу і відомий завдяки своїм талантам.

Коротка біографія Олега Блохіна

Олег Блохін народився у 1952 році в сім’ї спортсменів – мама була легкоатлеткою, а батько – спринтером.

Шлях до слави почався в юнацькій команді київського Динамо, де тренер зазначив таланти хлопця. Батько Блохіна навчив його правильно бігати, і це помітно допомогло йому в футболі.

Уже в 1973 році хлопець був визнаний найкращим футболістом СРСР. Таку ж нагороду футболіст отримував і наступні два роки.

У віці 30 років Блохін взяв участь в чемпіонаті світу, і навіть забив гол в одному з двох матчів, які зіграла його команда.

Блохін також залишив слід в поп-культурі – йому присвячена пісня Юрія Рибчинського та Геннадія Татарченко Віват, Король!. Її написали для прощального матчу Блохіна в 1989 році.

По закінченню кар’єри він вирішив спробувати себе в ролі футбольного тренера. Уже з вересня 2003 року Блохін почав тренувати національну збірну України, а вже в кінці 2007 року заявив про звільнення з посади. До цієї посади він ще повернувся — це сталося у 2011 році.

Крім національної збірної він встиг стати тренером київського Динамо — у вересні 2012 року приступив до роботи, але в середині 2014 року було звільнено за незадовільні результати.

Футболіст може похвалитися великою кількістю трофеїв — володар золотого м’яча в 1975 році, 9-разовий володар титулу Футболіст року в Україні, найкращий бомбардир в історії Динамо і багато інших нагород.

Зараз у Блохіна три дочки — Ірина від першого шлюбу з Іриною Дерюгіною, чемпіонкою світу з художньої гімнастики, і дві від другої дружини Анжели — Анна і Катерина.

Фото: УНІАН