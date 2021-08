Открытие Паралимпиады-2020: онлайн-трансляция церемонии в Токио

Сегодня, 24 августа, в 14.00 началась церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио-2020.

Трехчасовое действо под слоганом У нас есть крылья пройдет без зрителей.

По сценарию на стадионе развернули импровизированный аэропорт.

Начинается парад паралимпийцев — атлеты прибывают на стадион.

Стартует яркое действо Каракури, в котором актеры изображают японских механических кукол — символ Японии с 17 века. Артисты крутят импровизированные шестеренки и приводят в движение различные механизмы.

VIDEO: ???????? Fireworks are released at the Japan National Stadium as the opening ceremony for the postponed #Tokyo2020 Paralympic Games gets under way #Paralympics pic.twitter.com/mfGocUw5sL

— AFP News Agency (@AFP) August 24, 2021