Открытие Паралимпиады-2020: онлайн-трансляция церемонии в Токио

Сегодня, 24 августа, в 14.00 началась церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио-2020.

Трехчасовое действо под слоганом У нас есть крылья пройдет без зрителей.

По сценарию на стадионе развернули импровизированный аэропорт.

Начинается парад паралимпийцев — атлеты прибывают на стадион.

Стартует яркое действо Каракури, в котором актеры изображают японских механических кукол — символ Японии с 17 века. Артисты крутят импровизированные шестеренки и приводят в движение различные механизмы.

VIDEO: ???????? Fireworks are released at the Japan National Stadium as the opening ceremony for the postponed #Tokyo2020 Paralympic Games gets under way #Paralympics pic.twitter.com/mfGocUw5sL — AFP News Agency (@AFP) August 24, 2021

В 14.30 к параду атлетов присоединилась сборная Украины. Флаг несли пловцы Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов.

Спортсмены в числе 143 атлетов представят Украину на Паралимпиаде-2020.

Украина соревнуется в 15 видах спорта, а дебютирует в трех видах: голбол (мужская команда), бадминтон, тхэквондо, два из которых — бадминтон и тхэквондо — впервые вошли в программу Паралимпийских игр.

Паралимпиада-2020 продлится 12 дней, в течение которых представители 168 стран мира будут соревноваться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта.

За 12 дней более четырех тысяч спортсменов с ограниченными возможностями разыграют 539 комплектов медалей, что на 11 комплектов больше, чем в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Для национальной паралимпийской сборной Украины очень символично, что XVI летние Паралимпийские игры начнутся в День 30-летия Независимости Украины и в 25-летие со дня завоевания Украинский первой золотой паралимпийской медали.

Национальная паралимпийская сборная Украины будет участвовать в Токио-2020 в 15 из 22 видов спорта. Это — бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканое, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование на колясках.

Фото: Tokyo 2020