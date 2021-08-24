Відкриття Паралімпіади-2020: онлайн-трансляція церемонії в Токіо

Сьогодні, 24 серпня, о 14.00 розпочалася церемонія відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020.

Тригодинне дійство під слоганом У нас є крила триватиме без глядачів.

За сценарієм на стадіоні розгорнули імпровізований аеропорт.

Починається парад паралімпійців – атлети прибувають на стадіон.

Стартує яскраве дійство Каракурі, в якому актори зображують японських механічних ляльок – символ Японії з 17 століття. Артисти крутять імпровізовані механізми і приводять їх у рух.

VIDEO: ???????? Fireworks are released at the Japan National Stadium as the opening ceremony for the postponed #Tokyo2020 Paralympic Games gets under way #Paralympics pic.twitter.com/mfGocUw5sL — AFP News Agency (@AFP) August 24, 2021

О 14.30 на парад атлетів вийшла збірна України. Прапор несли плавці Єлизавета Мерешко і Віктор Смирнов.

Загалом Україну на Паралімпіаді-2020 представлятимуть 143 спортсмени у 15 видах спорту.

Україна дебютуватиме у трьох видах спорту: голбол (чоловіча команда), бадмінтон, тхеквондо, два з яких – бадмінтон та тхеквондо – вперше увійшли до програми Паралімпійських ігор.

Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів, протягом яких представники 168 країн світу змагатимуться за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.

За 12 днів понад чотири тисячі спортсменів з обмеженими можливостями розіграють 539 комплектів медалей, що на 11 комплектів більше, ніж було в Ріо-де-Жанейро в 2016 році.

Успішні японські паралімпійці винесли прапор країни на стадіон. Пролунав гімн Японії.

Для національної паралімпійської збірної України дуже символічно, що XVI літні Паралімпійські ігри розпочнуться в День 30-річчя Незалежності України та у 25-річчя з дня завоювання українцями першої золотої паралімпійської медалі.

Національна паралімпійська збірна України братиме участь у Токіо-2020 у 15 із 22 видів спорту. Це – бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках.

Фото: Tokyo 2020