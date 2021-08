Відкриття Паралімпіади-2020: онлайн-трансляція церемонії в Токіо

Сьогодні, 24 серпня, о 14.00 розпочалася церемонія відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020.

Тригодинне дійство під слоганом У нас є крила триватиме без глядачів.

За сценарієм на стадіоні розгорнули імпровізований аеропорт.

Починається парад паралімпійців – атлети прибувають на стадіон.

Стартує яскраве дійство Каракурі, в якому актори зображують японських механічних ляльок – символ Японії з 17 століття. Артисти крутять імпровізовані механізми і приводять їх у рух.

VIDEO: ???????? Fireworks are released at the Japan National Stadium as the opening ceremony for the postponed #Tokyo2020 Paralympic Games gets under way #Paralympics pic.twitter.com/mfGocUw5sL

— AFP News Agency (@AFP) August 24, 2021