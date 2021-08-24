Відкриття Паралімпіади-2020: онлайн-трансляція церемонії в Токіо

Сьогодні, 24 серпня, о 14.00 розпочалася церемонія відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020.
Тригодинне дійство під слоганом У нас є крила триватиме без глядачів.
За сценарієм на стадіоні розгорнули імпровізований аеропорт.
Починається парад паралімпійців – атлети прибувають на стадіон.
Стартує яскраве дійство Каракурі, в якому актори зображують японських механічних ляльок – символ Японії з 17 століття. Артисти крутять імпровізовані механізми і приводять їх у рух.
VIDEO: ???????? Fireworks are released at the Japan National Stadium as the opening ceremony for the postponed #Tokyo2020 Paralympic Games gets under way #Paralympics pic.twitter.com/mfGocUw5sL
— AFP News Agency (@AFP) August 24, 2021
О 14.30 на парад атлетів вийшла збірна України. Прапор несли плавці Єлизавета Мерешко і Віктор Смирнов.
Загалом Україну на Паралімпіаді-2020 представлятимуть 143 спортсмени у 15 видах спорту.
Україна дебютуватиме у трьох видах спорту: голбол (чоловіча команда), бадмінтон, тхеквондо, два з яких – бадмінтон та тхеквондо – вперше увійшли до програми Паралімпійських ігор.
ウクライナの選手、????????みんなカッコいい！美人な選手も❤️#Paralympics #Ukraine #ukr pic.twitter.com/zRbEgcgzFh
— misa (@dolceeamaro) August 24, 2021
Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів, протягом яких представники 168 країн світу змагатимуться за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.
За 12 днів понад чотири тисячі спортсменів з обмеженими можливостями розіграють 539 комплектів медалей, що на 11 комплектів більше, ніж було в Ріо-де-Жанейро в 2016 році.
The flag has been raised ????????#Paralympics #Tokyo2020 #OpeningCeremony pic.twitter.com/0Cbjdq8Nt1
— Paralympic Games (@Paralympics) August 24, 2021
Успішні японські паралімпійці винесли прапор країни на стадіон. Пролунав гімн Японії.
Для національної паралімпійської збірної України дуже символічно, що XVI літні Паралімпійські ігри розпочнуться в День 30-річчя Незалежності України та у 25-річчя з дня завоювання українцями першої золотої паралімпійської медалі.
Національна паралімпійська збірна України братиме участь у Токіо-2020 у 15 із 22 видів спорту. Це – бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках.
Фото: Tokyo 2020