Белый принес Украине серебро в метании копья на Паралимпиаде-2020

На Паралимпийских играх-2020 в Токио копилка сборной Украины пополнилась очередной медалью 27 августа.

Так, Владислав Белый завоевал серебряную награду в соревнованиях по метанию копья в классе F38. Это первая медаль спортсмена на Паралимпиаде и 11-я — для Украины на Играх-2020.

Наш спортсмен с результатом ​​55.34 метра занял второе место.

Золото в этой дисциплине завоевал представитель Колумбии Хосе Грегорио Лемос Ривас. Он метнул копье на 60.31 м.

А третье место досталось также колумбийцу Луису Фернандо Лукуми Вильегасу. Его результат составляет 54.63 м.

Также в этих соревнованиях участвовал еще один украинский паралимпиец Александр Дорошенко. Однако спортсмен занял пятое место с 54.07 м.

Что известно о Белом

24-летний Владислав Белый родился в Днепропетровской области. Он мастер спорта Украины международного класса.

В 2021 году он стал чемпионом Европы. На Паралимпиаде-2020 у него дебютное выступление.

Кроме него, 27 августа Юлия Павленко принесла Украине награду на Паралимпийских играх-2020. Спортсменка завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в длину в классе Т11.

Паралимпиада-2020 продолжается с 24 августа по 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 143 украинских спортсменов в 15 видах спорта.

На счету сборной Украины уже 11 наград: одно золото, семь серебряных медалей и три бронзы.

Фото: НКСИУ