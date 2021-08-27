Білий приніс Україні срібло у метанні списа на Паралімпіаді-2020

На Паралімпійських іграх-2020 у Токіо скарбничка збірної України поповнилася черговою медаллю 27 серпня.

Так, Владислав Білий завоював срібну нагороду у змаганнях з метання списа у класі F38. Це перша медаль спортсмена на Паралімпіаді та 11-та – для України на Іграх-2020.

Наш спортсмен із результатом 55.34 метра посів друге місце.

Золото у цій дисципліні виборов представник Колумбії Хосе Грегоріо Лемос Рівас. Він метнув спис на 60.31 м.

І третє місце дісталось також колумбійцю Луїсу Фернандо Лукумі Вільєгасу. Його результат становить 54.63 м.

Окрім нього, у цих змаганнях брав участь іще один український паралімпієць Олександр Дорошенко. Однак спортсмен посів п’яте місце із 54.07 м.

Що відомо про Білого

24-річний Владислав Білий народився у Дніпропетровській області. Він майстер спорту України міжнародного класу.

У 2021 році він став чемпіоном Європи. На Паралімпіаді-2020 у нього дебютний виступ.

Також 27 серпня Юлія Павленко принесла Україні нагороду на Паралімпійських іграх-2020. Спортсменка завоювала бронзову медаль у змаганнях зі стрибків у довжину в класі Т11.

Паралімпіада-2020 триває з 24 серпня до 5 вересня. У змаганнях беруть участь 143 українських спортсмени у 15 видах спорту.

На рахунку збірної України вже 11 нагород: одне золото, сім срібних медалей і три бронзи.

Фото: НКСІУ