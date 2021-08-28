Динамо підпише бразильського вінгера Атлетіко Паранаенсе

Київське Динамо домовилося про трансфер бразильського вінгера Атлетіко Паранаенсе Вітіньо.

За інформацією бразильських ЗМІ гравець вже прибув до Києва і до кінця дня повинен пройти медогляд, після чого буде оголошено про підписання угоди.

Повідомляється, що біло-сині заплатять за Вітіньо 6 млн євро, а контракт із 22-річним футболістом буде розраховано на п’ять років.

При цьому гравцем також цікавилося французьке Бордо, яке готове було заплатити за трансфер 10 млн євро, однак в останній момент перехід зірвався через правила фінансового фейр-плей.

Сам Вітіньо також не надто бажав переїжджати до Франції, оскільки отримав негативні відгуки про клуб від іншого екс-футболіста Атлетіко Паранаенсе Отавіо, який виступає за Бордо.

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Нагадаємо, цього літа кияни вже підписали сенегальського флангового півзахисника Самба Діалло.

Гравець довгий час проходив перегляд у молодіжній команді біло-синіх, після чого вирішено було підписати з ним контракт.

Крім того, в літнє трансферне вікно Динамо посилилося трьома форвардами – українцем Владиславом Кулачем, венесуельцем Еріком Раміресом і білорусом Іллею Шкуріним.