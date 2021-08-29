Главный тренер Колоса подал в отставку после разгромного поражения от Динамо

Главный тренер коваливского футбольного клуба Колос Руслан Костышин подал в отставку со своего поста.

Об этом он в воскресенье, 29 августа, сообщил президенту клуба Андрею Засухе, сообщает пресс-служба коваливцев.

В свою очередь Засуха предложил Костышину остаться работать в структуре Колоса, на что экс-тренер ответил согласием.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов, работавший помощником тренера в предыдущем штабе.

ФК Колос выразил благодарность Костышину за проделанную работу и преданность команде.

— Вклад главного тренера в развитие Колоса за годы пребывания на посту главного тренера трудно переоценить, — заявили пресс-службе команды.

Под руководством предыдущего тренерского штаба команда преодолела путь от любительского коллектива, выступающего в первенстве Киевской области, до команды УПЛ и участника Еврокубков.

Напомним, накануне киевское Динамо на НСК Олимпийский разгромило коваливский Колос со счетом 7:0.

Голы забивали Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Томаш Кендзера, а Карлос де-Пена и Виктор Цыганков сумели отличиться по два раза.

При этом шесть из семи голов в ворота команды из Коваливки было забито на протяжении первого тайма.