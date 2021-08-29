Головний тренер Колоса подав у відставку після розгромної поразки від Динамо

Головний тренер ковалівського футбольного клубу Колос Руслан Костишин подав у відставку із займаної посади.

Про це він у неділю, 29 серпня, повідомив президенту клубу Андрію Засусі, повідомляє прес-служба ковалівців.

У свою чергу Засуха запропонував Костишину залишитися працювати в структурі Колоса, на що екс-тренер відповів згодою.

Виконуючим обов’язки головного тренера призначено Сергія Кузнецова, який працював помічником тренера в попередньому штабі.

ФК Колос висловив подяку Костишину за виконану роботу та відданість команді.

– Внесок головного тренера в розвиток Колоса за роки перебування на посту головного тренера важко переоцінити, – заявили прес-службі команди.

Під керівництвом попереднього тренерського штабу команда подолала шлях від аматорського колективу, який виступає в першості Київської області, до команди УПЛ і учасника Єврокубків.

Нагадаємо, напередодні київське Динамо на НСК Олімпійський розгромило ковалівський Колос з рахунком 7:0.

Голи забивали Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Томаш Кендзьора, а Карлос де-Пена і Віктор Циганков зуміли відзначитися по два рази.

При цьому шість з семи голів в ворота команді з Ковалівки було забито протягом першого тайму.