Украинская легкоатлетка Мария Помазан стала чемпионкой летних Паралимпийских игр-2020 в Токио, завоевав золото в толкании ядра.
32-летняя украинка выступает в классе F35 (люди с нарушением координации, такими как гипертонус, атаксия, атетоз, люди с церебральным параличом).
Серебро в этой дисциплине досталось представительнице Бразилии Мариван Оливейре да Норбега, а бронза у представительницы Чехии Анны Луховой.
Помазан переиграла своих оппоненток, толкнув ядро на 12,24 метра, что на три метра дальше, чем это сделала серебрянная призерка.
Для Марии это уже четвертая награда из Паралимпийских игр. Еще в Лондоне спортсменка в этой дисциплине выиграла золото, а в Рио завоевала серебро. Также у нее есть серебро Паралимпиады-2012 в метании диска.
Сейчас в копилке сборной Украины на Паралимпиаде в Токио уже 77 наград, из которых 19 золотых, 35 серебряных и 23 бронзы. В медальном зачете наши спортсмены замыкают топ-5 рейтинга.
Еще одно золото на Паралимпиаде-2020 завоевал Владислав Загребельный в секторе прыжков в длину в классе T37.