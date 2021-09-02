Украинская легкоатлетка Мария Помазан стала чемпионкой летних Паралимпийских игр-2020 в Токио, завоевав золото в толкании ядра.

32-летняя украинка выступает в классе F35 (люди с нарушением координации, такими как гипертонус, атаксия, атетоз, люди с церебральным параличом).

Серебро в этой дисциплине досталось представительнице Бразилии Мариван Оливейре да Норбега, а бронза у представительницы Чехии Анны Луховой.

Помазан переиграла своих оппоненток, толкнув ядро ​​на 12,24 метра, что на три метра дальше, чем это сделала серебрянная призерка.

Для Марии это уже четвертая награда из Паралимпийских игр. Еще в Лондоне спортсменка в этой дисциплине выиграла золото, а в Рио завоевала серебро. Также у нее есть серебро Паралимпиады-2012 в метании диска.

Сейчас в копилке сборной Украины на Паралимпиаде в Токио уже 77 наград, из которых 19 золотых, 35 серебряных и 23 бронзы. В медальном зачете наши спортсмены замыкают топ-5 рейтинга.

Еще одно золото на Паралимпиаде-2020 завоевал Владислав Загребельный в секторе прыжков в длину в классе T37.