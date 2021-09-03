Украинский пловец Денис Остапченко завоевал золотую награду в финале заплыва на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S3.

Остапченко показал результат в 3,21.62, что обеспечило ему первое место. Второе место занял представитель Мексики Диего Лопес Диаз. Третье место у еще одного мексиканца Хесуса Эрнандеса.

В этом же финальном заплыве принимал участие еще один украинец Сергей Паламарчук, который финишировал с восьмым результатом.

Для 20-летнего Остапченко это дебютные Олимпийские игры. В Токио он еще завоевал серебро на дистанции 50 метров на спине и бронзу на 50-метровке вольным стилем.

Сегодня, 3 сентября, украинский пловец Максим Крипак стал пятикратным чемпионом Паралимпиады в Токио. Свою пятую медаль высшей пробы он завоевал на дистанции 200 метров в комплексном плавании.

Сейчас в активе сборной Украины 93 медали: 23 золотых, 44 серебряных и 26 бронзовых. С этим результатом наша сборная занимает пятое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио.

По количеству наград сборная Украины занимает четвертое место.