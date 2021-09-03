Український плавець Денис Остапченко виборов золоту нагороду у фіналі запливу на дистанції 200 метрів вільним стилем у класі S3.

Остапченко показав результат у 3,21.62, що забезпечило йому першу сходинку. Другу сходинку посів представник Мексики Дієго Лопес Діаз. Третє місце у ще одного мексиканця Хесуса Ернандеса.

У цьому ж фінальному запливі брав участь ще один українець Сергій Паламарчук, який фінішував з восьмим результатом.

Для 20-річного Остапченка це дебютні Олімпійські ігри. У Токіо він ще виборов срібло на дистанції 50 метрів на спині та бронзу на 50-метрівці вільним стилем.

Сьогодні, 3 вересня, український плавець Максим Крипак став п’ятиразовим чемпіоном Паралімпіади у Токіо. Свою п’яту медаль найвищого ґатунку він виборов на дистанції 200 метрів у комплексному плаванні.

Наразі в активі збірної України 93 медалі: 23 золотих, 44 срібних і 26 бронзових. З цим результатом наша збірна посідає п’яту сходинку у медальному заліку Паралімпіади в Токіо.

За кількістю нагород збірна України посідає четверту сходинку.