Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика в бою за титулы WBA, WBO, IBF и IBO с британцем Энтони Джошуа.

Более того Фьюри признался, что его задел сенсационный триумф новоиспеченного чемпиона мира в супертяжелом весе.

— Усик сделал свое дело. Это все, что я знаю. Он выиграл свой бой, поэтому удачи ему. Нечего оценивать или говорить. Смотрел ли я бой? Да, смотрел. Задело ли меня тогда, когда Усик победил? Да, конечно, — делится боец.

Как отметил Тайсон, он надеялся, что Джошуа сможет выиграть бой, но этого не произошло.

— Он не смог, и это не мое дело. Одна вещь, которую я усвоил в своей жизни — держать свой нос подальше от чужих дел. Поэтому это меня не касается, — заявил Фьюри.

Как Усик стал чемпионом мира

Александр Усик преодолев Джошуа в боксерском противостоянии, стал новым обладателем четырех чемпионских титулов — WBO, IBF и IBO, WBA Super.

Бой состоялся в ночь на 26 сентября на арене ФК Тоттенхэм в Великобритании. Поединок продлился все 12 раундов и завершился единогласным победой украинца за решением судей — 117:112, 116:112 и 116:112.

Усик признался, что бой прошел именно так, как он планировал. По его словам, было несколько моментов, когда преимущество было у Джошуа, но он смог собраться и взять чемпионство.

После сенсационной победы украинец возглавил мировой рейтинг боксеров в супертяжелом весе. Также он поднялся в списке топ-боксеров мира независимо от весовой категории.

Многие мировые звезды бокса поздравили Усика с победой. В частности, экс-чемпионы мира Леннокс Льюис и Энди Руис.

В то же время легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон раскритиковал бой Усик — Джошуа, заявив, что это был неудачный день.