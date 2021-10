Свитолина проиграла в Чикаго соперницы из Туниса

Шестая ракетку мира Элина Свитолина проиграла в 1/4 финала теннисного турнира WTA500 в Чикаго представительнице Туниса Онс Жабер.

Известно, что первая ракетка Украины выходила на поединок с перебинтованной правой ногой. Однако о состоянии ее травмы и то, влияла ли она на игру неизвестно.

Теннисный матч между Свитолиной и Жабер длился 83 минут и закончился со счетом 0:2 (4:6, 2:6).

Свитолина успешно стартовала, все преимущество было у нее. Так, украинка сделала достаточно быстрый брейк и повела со счетом 4:1.

Также Элина заработала еще два брейкпоинта на подаче соперницы. Но, к сожалению, она не смогла реализовать их, после чего остальные партии в украинки перестали складываться.

Тогда Жабер смогла повести со счетом 4:6. Она одержала победу уже в первом сете.

Впоследствии Онс забрала еще четыре стартовых гейма во второй партии с двумя брейками. В то же время Свитолина заработала семь брейкпоинтов, не реализовала ни одного и делала серьезные ошибки.

Таким образом Жабер выиграла девять геймов подряд в двух сетах. Она не потеряла преимущество в два брейка во второй партии — 6:2.

Snatched her 43rd win of 2021 ????@Ons_Jabeur powers past the No.1 seed Svitolina, 6-4, 6-2!#ChicagoTennisFestival pic.twitter.com/PflzlZdp0t

— wta (@WTA) October 1, 2021