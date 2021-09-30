Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно здобула перемогу над представницею США Амандою Анісімовою у межах другого кола тенісного турніру у Чикаго.

Світоліна обіграла 20-річну Анісімову з рахунком 6:4, 6:3. Українці знадобилась 1 година та 20 хвилин, щоб забрати тріумф на цьому етапі.

У першій партії шоста ракетка світу вдало оформила два брейки при одному в американки. Також українка реалізувала свій перший сет-пойнт.

На старті другого сету українська тенісистка одразу взяла подачу Анісімової, однак американка зробила зворотний брейк.

А от у п’ятому геймі Світоліна знову вирвала перемогу на подачі Аманди й повела з рахунком 5:3. На дев’ятому сеті Еліна змогла перемогти на подачі суперниці.

За всю гру 27-річна українка зробила два ейси, допустила три ​​подвійні помилки та реалізувала п’ять брейк-пойнтів із семи. Водночас американка виконала один ейс, сім подвійних помилок та два брейка за трьох брейк-пойнтів.

У наступному раунді турніру WTA-500 Chicago Fall Tennis Classic Світоліна зустрінеться з Еліною Габріелі Русе з Румунії.

Відзначимо, що Русе у другому колі турніру обіграла українку Катерину Козлову в двох сетах – 7: 5, 6: 2.

Ще одна українка Даяна Ястремська також стартувала в 1/32 фіналу. Дівчина обіграла третю ракетку Франції Алізе Корне. Однак у наступному етапі вона поступилася Елізі Мертенс з Бельгії.