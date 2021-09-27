Світоліна покинула топ-5 рейтингу тенісисток світу

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна опустилася на шосте місце у міжнародному рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Окрім того, інші тенісистки з України почали втрачати свої позиції після турніру в Маямі.

Напередодні Світоліна займала четверту сходинку в світовій кваліфікації.

Таким чином перша ракетка України втратила одразу дві позиції. Її обігнали у рейтингу представниця Польщі Іга Швентек та представниця Чехії Барбора Крейчікова.

Також у топ-100 рейтингу 19 позицій втратила Даяна Ястремська. Тепер тенісистка займає 72-е місце.

Інша представниця України Марта Костюк опустилася на 57-е місце. Водночас Ангеліна Калініна піднялася на три позиції. Зараз вона перебуває на 60-му місці.

Відзначимо, що Калініна вперше у своїй кар’єрі увійшла в топ-60 тенісисток світу.

У парному рейтингу Надія Кіченок стала кращою на одну сходинку – 35-е місце, а Людмила Кіченок покращила своє становище на дві позиції – 46-е місце.

13 вересня повідомлялось, що Еліна Світоліна повернула звання четвертої ракетки світу. Востаннє українка була у списку топ-4 у лютому 2020 року.

8 вересня Світоліна вибула з Відкритого чемпіонату США з тенісу. Українка у матчі 1/4 фіналу US Open програла 19-річній Лейлі Фернандес із Канади – 1:2.

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Фото: ФТУ