Исполком Украинской ассоциации футбола во время заседания 17 ноября единогласно утвердил Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины.

Занимать должность он будет до завершения чемпионата мира по футболу в Катаре – 30 декабря 2022 года.

По соглашению сторон этот срок могут продлить до цикла отбора и финальной части Евро-2024 – 30 июля 2024 года.

– Александру Петракову мы в ночь с 16 на 17 августа доверили принять сборную в очень тяжелый период квалификации, когда в активе у нее было три очка после трех матчей. А ровно через три месяца мы можем подвести первые итоги его работы – сборная получила право на выступление в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022, – заявил во время заседания президент Украинской ассоциации футбола, член исполкома УЕФА Андрей Павелко.

Президент УАФ напомнил, что за время, пока Александр Петраков исполнял обязанности главного тренера, команда не проиграла ни одного матча, свела к ничьей поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции, и завоевала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами — сборными Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Источник: УАФ

Фото: Павел Кубанов