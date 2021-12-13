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Повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: как распределились команды

Татьяна Забожко редактор ленты
Ліга чемпіонів

13 декабря в 16.00 по киевскому времени повторно определили новые пары команд 1/8 финала Лиги чемпионов.

Жеребьевку впервые в истории провели дважды из-за ошибки сотрудников УЕФА.

После ее исправления в 1/8 финала Лиги чемпионов команды распределились следующим образом:

  • Зальцбург (Австрия) – Бавария (Германия),
  • Спортинг (Португалия) – Манчестер Сити (Англия),
  • Бенфика (Португалия) – Аякс (Нидерланды),
  • Челси (Англия) – Лилль (Франция),
  • Атлетико (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия),
  • Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия),
  • Интер (Италия) — Ливерпуль (Англия),
  • Пари Сен-Жермен (Франция) – Реал (Испания).

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 15-16 и 22-23 февраля. Ответные- 8-9 и 15-16 марта.

Финал турнира должен состояться 28 мая на Газпром Арена в Санкт-Петербурге.

Напомним, 13 декабря впервые в истории состоялось повторная жеребьевка Лиги чемпионов, потому что сотрудники УЕФА случайно вытащили в пару к Вильярреалу Манчестер Юнайтед, хотя команды играли в одной группе.

После этого представители УЕФА не положили в корзину шар из Манчестер Юнайтед для определения соперника Атлетико.

Фото: Depositphotos

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