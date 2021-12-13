13 декабря в 16.00 по киевскому времени повторно определили новые пары команд 1/8 финала Лиги чемпионов.
Жеребьевку впервые в истории провели дважды из-за ошибки сотрудников УЕФА.
После ее исправления в 1/8 финала Лиги чемпионов команды распределились следующим образом:
- Зальцбург (Австрия) – Бавария (Германия),
- Спортинг (Португалия) – Манчестер Сити (Англия),
- Бенфика (Португалия) – Аякс (Нидерланды),
- Челси (Англия) – Лилль (Франция),
- Атлетико (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия),
- Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия),
- Интер (Италия) — Ливерпуль (Англия),
- Пари Сен-Жермен (Франция) – Реал (Испания).
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 15-16 и 22-23 февраля. Ответные- 8-9 и 15-16 марта.
Финал турнира должен состояться 28 мая на Газпром Арена в Санкт-Петербурге.
Напомним, 13 декабря впервые в истории состоялось повторная жеребьевка Лиги чемпионов, потому что сотрудники УЕФА случайно вытащили в пару к Вильярреалу Манчестер Юнайтед, хотя команды играли в одной группе.
После этого представители УЕФА не положили в корзину шар из Манчестер Юнайтед для определения соперника Атлетико.