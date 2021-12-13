13 декабря в 16.00 по киевскому времени повторно определили новые пары команд 1/8 финала Лиги чемпионов.

Жеребьевку впервые в истории провели дважды из-за ошибки сотрудников УЕФА.

После ее исправления в 1/8 финала Лиги чемпионов команды распределились следующим образом:

Зальцбург (Австрия) – Бавария (Германия),

Спортинг (Португалия) – Манчестер Сити (Англия),

Бенфика (Португалия) – Аякс (Нидерланды),

Челси (Англия) – Лилль (Франция),

Атлетико (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия),

Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия),

Интер (Италия) — Ливерпуль (Англия),

Пари Сен-Жермен (Франция) – Реал (Испания).

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 15-16 и 22-23 февраля. Ответные- 8-9 и 15-16 марта.

Финал турнира должен состояться 28 мая на Газпром Арена в Санкт-Петербурге.

Напомним, 13 декабря впервые в истории состоялось повторная жеребьевка Лиги чемпионов, потому что сотрудники УЕФА случайно вытащили в пару к Вильярреалу Манчестер Юнайтед, хотя команды играли в одной группе.

После этого представители УЕФА не положили в корзину шар из Манчестер Юнайтед для определения соперника Атлетико.