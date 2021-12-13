13 грудня о 16.00 за київським часом повторно визначили нові пари команд 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Жеребкування вперше в історії провели вдруге через помилку співробітників УЄФА.
Після її виправлення в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів команди розподілились таким чином:
- Зальцбург (Австрія) – Баварія (Німеччина),
- Спортінг (Португалія) – Манчестер Сіті (Англія),
- Бенфіка (Португалія) – Аякс (Нідерланди),
- Челсі (Англія) – Лілль (Франція),
- Атлетіко (Іспанія) – Манчестер Юнайтед (Англія),
- Вільярреал (Іспанія) – Ювентус (Італія),
- Інтер (Італія) – Ліверпуль (Англія),
- Парі Сен-Жермен (Франція) – Реал (Іспанія).
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 15-16 та 22-23 лютого. Матчі-відповіді – 8-9 та 15-16 березня.
Фінал турніру має відбутися 28 травня на Газпром Арена в Санкт-Петербурзі.
Нагадаємо, 13 грудня уперше в історії відбулось повторне жеребкування Ліги чемпіонів, тому що співробітники УЄФА випадково витягли в пару до Вільярреалу Манчестер Юнайтед, хоча команди грали в одній групі.
Після цього представники УЄФА не поклали в кошик кулю з Манчестер Юнайтед для визначення суперника Атлетіко.