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Повторне жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: як розподілились команди

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Ліга чемпіонів

13 грудня о 16.00 за київським часом повторно визначили нові пари команд 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Жеребкування вперше в історії провели вдруге через помилку співробітників УЄФА.

Після її виправлення в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів команди розподілились таким чином:

  • Зальцбург (Австрія) – Баварія (Німеччина),
  • Спортінг (Португалія) – Манчестер Сіті (Англія),
  • Бенфіка (Португалія) – Аякс (Нідерланди),
  • Челсі (Англія) – Лілль (Франція),
  • Атлетіко (Іспанія) – Манчестер Юнайтед (Англія),
  • Вільярреал (Іспанія) – Ювентус (Італія),
  • Інтер (Італія) – Ліверпуль (Англія),
  • Парі Сен-Жермен (Франція) – Реал (Іспанія).

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 15-16 та 22-23 лютого. Матчі-відповіді – 8-9 та 15-16 березня.

Фінал турніру має відбутися 28 травня на Газпром Арена в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, 13 грудня уперше в історії відбулось повторне жеребкування Ліги чемпіонів, тому що співробітники УЄФА випадково витягли в пару до Вільярреалу Манчестер Юнайтед, хоча команди грали в одній групі.

Після цього представники УЄФА не поклали в кошик кулю з Манчестер Юнайтед для визначення суперника Атлетіко.

Фото: Depositphotos

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