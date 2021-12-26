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Без Месси: IFFHS назвала символическую сборную по итогам 2021 года

Мария Степанюк редактор ленты
Роберт Левандовскі

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила символическую сборную лучших игроков, которые играют в Европе, по итогам 2021 года.

Из 11 футболистов, вошедших в команду, шесть являются представителями клубов английской Премьер-лиги.

Примечательно также, что в списке не нашлось места лауреату Золотого мяча аргентинцу Лионелю Месси, а вот его извечный конкурент португалец Криштиану Роналду оказался в символической команде.

Место на тренерском мостике команды занял 47-летний главный тренер лондонского Челси Томас Тухель.

Символическая сборная Европы по версии IFFHS:

  • Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ).
  • Защитники: Рубен Диаш (Португалия, Манчестер Сити), Джорджио Кьеллини (Италия, Ювентус), Леонардо Бонуччи (Италия, Ювентус), Сесар Аспиликуэта (Испания, Челси).
  • Полузащитники: Жоржиньо (Италия, Челси), Н’голо Канте (Франция, Челси), Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити).
  • Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, Пари Сен-Жермен), Криштиану Роналду (Португалия, Манчестер Юнайте), Роберт Левандовски (Польша, Бавария).

В конце ноября издание France Football объявило лауреатов премии Золотой мяч. Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски, долгое время считавшийся главным фаворитом в борьбе за трофей, занял второе место, а трофей достался Лионелю Месси.

Скандальная награда аргентинца вызвала обсуждение относительно изменения процедуры голосования Золотого мяча.

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Источник: IFFHS

Фото: Depositphotos

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