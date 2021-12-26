Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила символическую сборную лучших игроков, которые играют в Европе, по итогам 2021 года.

Из 11 футболистов, вошедших в команду, шесть являются представителями клубов английской Премьер-лиги.

Примечательно также, что в списке не нашлось места лауреату Золотого мяча аргентинцу Лионелю Месси, а вот его извечный конкурент португалец Криштиану Роналду оказался в символической команде.

Место на тренерском мостике команды занял 47-летний главный тренер лондонского Челси Томас Тухель.

Символическая сборная Европы по версии IFFHS:

Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ).

Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ). Защитники: Рубен Диаш (Португалия, Манчестер Сити), Джорджио Кьеллини (Италия, Ювентус), Леонардо Бонуччи (Италия, Ювентус), Сесар Аспиликуэта (Испания, Челси).

Рубен Диаш (Португалия, Манчестер Сити), Джорджио Кьеллини (Италия, Ювентус), Леонардо Бонуччи (Италия, Ювентус), Сесар Аспиликуэта (Испания, Челси). Полузащитники: Жоржиньо (Италия, Челси), Н’голо Канте (Франция, Челси), Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити).

Жоржиньо (Италия, Челси), Н’голо Канте (Франция, Челси), Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити). Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, Пари Сен-Жермен), Криштиану Роналду (Португалия, Манчестер Юнайте), Роберт Левандовски (Польша, Бавария).

В конце ноября издание France Football объявило лауреатов премии Золотой мяч. Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски, долгое время считавшийся главным фаворитом в борьбе за трофей, занял второе место, а трофей достался Лионелю Месси.

Скандальная награда аргентинца вызвала обсуждение относительно изменения процедуры голосования Золотого мяча.

Источник: IFFHS