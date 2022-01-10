10 січня сербський тенісист Новак Джокович виграв апеляцію у справі щодо депортації з Австралії.

Суддя Федерального суду Австралії відновив візу спортсмена та наказав звільнити його від карантину в готелі впродовж 30 хвилин.

Таким чином суд відхилив рішення прикордонної служби, яка раніше визнала документи Джоковича такими, що не відповідають необхідним критеріям.

Слухання розпочалося в Мельбурні 10 січня о 10.00 за місцевим часом. До цього Джокович провів чотири ночі в готелі.

Адвокати тенісиста подали до суду листа від головного лікаря Tennis Australia, датованого 30 грудня, про те, що Джокович має медичний висновок про звільнення від вакцинації проти коронавірусу, оскільки нещодавно перехворів.

Скандал через участь сербського тенісиста Новака Джоковича у Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open) без щеплень проти коронавірусу зчинився на початку січня.

Австралійці негативно відреагували на те, що спортсмен планує взяти участь чемпіонаті із документом про звільнення від щеплення.

Забороною на в’їзд свого спортсмена обурилась і Сербія. Місцеві ЗМІ назвали таке ставлення до зірки тенісу жорстокою та брудною політичною грою.

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу стартує в Мельбурні за тиждень, 17 січня.