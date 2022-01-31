Организаторы зимних Олимпийских Игр в Пекине планируют усадить Украину и Россию рядом на ледовом стадионе для фигуристов.

Как следует из опубликованных фото в сети, Олимпийская сборная Украины будет сидеть рядом с командой Олимпийского комитета России.

Российские спортсмены выступали под таким названием и на Олимпиаде в Токио. Все из-за допинг-скандалов, в результате которых олимпийская сборная России была отстранена от участия в Играх. Теперь спортсмены из РФ должны выступать без флага страны и гимна.

Упомянутое фото ледового стадиона появилось после того, как 24 января министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинская сборная получила рекомендации в случае возможных провокаций со стороны россиян во время Игр-2022.

Заявление Вадима Гутцайта вызвало волну критики со стороны России. Дошло до того, что спортивные журналисты брали комментарии на этот счет у депутатов российской Госдумы. Хотя во время прошлогодних Игр в Токио Олимпийский комитет РФ раздал своим спортсменам методички, как правильно общаться с прессой и отвечать на вопросы о Крыме и Донбассе.

В соревнованиях по фигурному катанию примут участие 10 стран. Кроме Украины и России выступят представители Канады, КНР, Чехии, Грузии, Германии, Италии, Японии и США.

Нынешние зимние Олимпийские игры-2022 стартуют в Пекине 4 февраля и продлятся по 20 февраля.

Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта. Сама Олимпиада состоится как в Пекине, так и в китайских городах Чжанцзякоу и Яньцине, которые примут часть соревнований.

Фото: lublinec93, Getty Images

Источник: lublinec93