Організатори зимових Олімпійських Ігор у Пекіні планують посадити Україну та Росію поруч на льодовому стадіоні для фігуристів.

Як випливає з опублікованих фото у мережі, Олімпійська збірна України сидітиме поруч з командою Олімпійського комітету Росії.

Російські спортсмени виступали під такою назвою і на Олімпіаді в Токіо. Все через низку допінг-скандалів, внаслідок яких олімпійську збірну Росії було відсторонено від участі в Іграх. Тепер спортсмени з РФ мають виступати без прапора країни та гімну.

Зазначене фото льодового стадіону з’явилось після того, як 24 січня, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що українська збірна отримала рекомендації в разі можливих провокацій з боку росіян під час Ігор-2022.

Заява Вадима Гутцайта викликала хвилю критики з боку РФ. Дійшло до того, що спортивні журналісти брали коментарі з цього приводу у депутатів російської Держдуми. Хоча під час минулорічних Ігор у Токіо Олімпійський комітет РФ роздав своїм спортсменам методички, як правильно спілкуватися з пресою та відповідати на запитання про Крим і Донбас.

У змаганнях з фігурного катання візьмуть участь 10 країн. Окрім України та Росії виступатимуть представники Канади, КНР, Чехії, Грузії, Німеччини, Італії, Японії та США.

Цьогорічні зимові Олімпійські ігри-2022 стартують у Пекіні 4 лютого і триватимуть по 20 лютого.

Паралімпіада відбудеться з 4 по 13 березня. Сама Олімпіада відбудеться як у Пекіні, так і в китайських містах Чжанцзякоу та Яньцінь, які приймуть частину змагань.

Фото: lublinec93, Getty Images

Джерело: lublinec93