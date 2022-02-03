Уже завтра, 4 февраля, состоится матч в полуфинале чемпионата Европы по футзалу, где сборной Украины будет противостоять сборная России.

Матч состоится на арене Зигго Доум (Амстердам) в 18.00.

Возглавляет украинскую команду Александр Косенко. Наша сборная уже успела одержать победу над Сербией (6:1), Нидерландами (2:3) и Португалией (0:1). Прошлый матч, благодаря которому украинцы пробились в полуфинал, прошел 31 января между сборными Украины и Казахстана (5:3).

Уже 1 февраля стало известно, что украинцы в полуфинале чемпионата сыграют с российской командой, когда сборная РФ одолела команду Грузии со счетом 3:1.

Прогнозы на матч Украина – Россия

Ставки на победу подопечных Косенко принимают с коэффициентом 5.42, в то время как успех российской команды оценивается котировкой 1.41. Оценка букмекеров на ничью – 7.26.

Ожидания, что сине-желтые не проиграют, зафиксированы на отметке 3.00. В то же время, ставки на то, что не проигрывает сборная РФ – 1.14. На отсутствие ничьей прогноз 1.08.

По мнению букмекеров, матч между российской и украинскими сборными получится довольно результативным. Тотал на более чем 4.5 мячей оценивается коэффициентом 1.49, когда тотал менее 4.5 мячей – 2.76.

И хотя фаворитом этого матча считают российскую команду, у сборной Украины все же было больше времени на подготовку и отдых после игры с казахами.