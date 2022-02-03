Вже завтра, 4 лютого, відбудеться матч у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу, де збірній України буде протистояти збірна Росії.

Матч відбудеться на арені Зігго Доум (Амстердам) о 18:00.

Очолює українську команду Олександр Косенко. Наша збірна вже встигла здобути перемогу над Сербією (6:1), Нідерландами (2:3) та Португалією (0:1). Минулий матч, завдяки якому українці пробились до півфіналу, відбувся 31 січня між збірними України та Казахстану (5:3).

Вже 1 лютого стало відомо, що українці в півфіналі чемпіонату зіграють з російською командою, коли збірна РФ здолала команду Грузії з рахунком 3:1.

Прогнози на матч Україна – Росія

Ставки на перемогу підопічних Косенко приймають з коефіцієнтом 5.42, тоді як успіх російської команди оцінюється котируванням 1.41. Оцінка букмекерів на нічию – 7.26.

Очікування того, що синьо-жовті не програють, зафіксовані на позначці 3.00. Водночас ставки на те, що не програє збірна РФ – 1.14. На відсутність нічиєї прогноз 1.08.

На думку букмекерів, матч між російською та українськими збірними вийде доволі результативним. Тотал на більш як 4.5 м’ячів оцінюється коефіцієнтом 1.49, коли тотал менше 4.5 м’ячів – 2.76.

І хоч фаворитом цього матчу вважають російську команду, збірна України все ж мала більше часу на підготовку та відпочинок після гри з казахами.