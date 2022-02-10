Сборная Украины не выступит в командном турнире по лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине, который стартует 10 февраля.
Трое украинских спортсменов – Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк и Анастасия Новосад – получили положительные тесты на коронавирус, из-за чего сборная Украины не попала в сегодняшний старт-лист.
Олимпийская миссия Украины провела консультации с медицинскими службами оргкомитета Олимпийских игр-2022 и Международного олимпийского комитета, чтобы выяснить дальнейшие шаги для скорейшего восстановления украинских олимпийцев.
Сейчас спортсмены изолированы и им оказана надлежащая медицинская помощь.
– Именно с этой дисциплиной связывали медальные надежды болельщики Украины. И небезосновательно, ведь в течение сезона наши спортсмены демонстрировали стабильно высокие результаты на престижных международных стартах.
В частности, на этапах Кубка мира, которые предшествовали Олимпийским играм, в этом виде программы украинцы дважды становились бронзовыми призерами, – отмечают в Национальном олимпийском комитете.