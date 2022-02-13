Реклама на миллионы и мощный лайн-ап с Эминемом: чего ждать от Супербоула LVI 2022 года

В Инглвуде в Калифорнии в ночь с 13 на 14 февраля состоится одно из важнейших спортивных событий в мире — финал по американскому футболу Супербоул — Super Bowl LVI.

Даже те, кто не следит за американским футболом или спортом, слышал об этом событии благодаря рекордно дорогим, но очень креативным рекламным роликам. А также Halftime Show — музыкальном выступление мировых звезд, которое иногда ярче самой игры.

На поле в этом году сойдутся Цинцинати Бенгалс и Лос-Анджелес Рэмс. А сама игра состоится на самой дорогой спортивной арене в мире – новом стадионе SoFi за рекордные $5,5 млрд. Арена может вместить 100 тыс. зрителей и, по словам архитекторов, “охватывает весь шик и гламур стиля жизни Голливуда”.

Факты ICTV подготовили материал, в котором рассказывают, чем особый финал НФЛ, кто в нем примет участие и выступит в перерыве.

Супербоул похож на Лигу чемпионов, но успешнее

Супербоул – финал Национальной футбольной лиги (НФЛ). По форме НФЛ больше всего похожа на Лигу чемпионов — восемь групп по четыре команды играют между собой на групповой стадии (в НФЛ это называется регулярный сезон и длится четыре месяца, — Ред.).

Затем лучшие выходят в стадию плей-офф – так, при учете формата на выбывание, остаются два финалиста. Матч, в котором они играют, и называется Супербоулом.

Само название Супербоул было взято из студенческого футбола, где кубковые матчи называли боулами. Кубок, вручаемый победителю финала НФЛ, называется трофеем Ломбарди в честь легендарного тренера Винса Ломбарди.

Супербоул США фактически является национальным праздником. К примеру, школы города Цинциннати, где базируется одна из команд-финалистов, уже объявили на следующий день после матча нерабочим. В остальных городах страны тоже с пониманием отнесутся к желанию взять в понедельник больничный.

Конечно, американский футбол смотрят и за пределами США. Это делает аудиторию Супербоула похожей на финал европейской Лиги чемпионов, но с коммерческой точки зрения — он заметно успешнее любых своих конкурентов. Именно поэтому когда европейские футбольные функционеры говорят о реформах в своих турнирах, они ориентируются именно на НФЛ и Супербоул.

Что известно об участниках Супербоула?

В финале сойдутся Цинциннати Бенгалс и Лос-Анджелес Рэмс. Интересно, что Цинциннати формально будет домашней командой, хотя игра и будет в Лос-Анджелесе – просто место Супербоула было выбрано раньше времени.

Подобное происходит во второй раз в истории — в прошлом году матч был на стадионе в Тампе, в нем против Канзас-Сити играли местные Бакканирсы, которые и одержали победу.

Цинциннати на бумаге у букмекеров – аутсайдеры. За последние пять лет они больше проигрывали, чем выигрывали. А два года назад вообще были худшей командой лиги по количеству побед.

Однако низкие игровые результаты позволили получить хорошую позицию на драфте, где они выбрали своих главных звезд — квотербека Джо Бурроу и принимающего Джамарра Чейза. Вместе они составили мощный дуэт, который донимал соперников в регулярке и плей-офф.

Лос-Анджелес Рэмс – радикальная противоположность. За последние четыре года они во второй раз вышли в финал Супербоула, но в 2019 году проиграли Нью-Ингленд Пэтриотс.

В составе команды – звездный ресивер Оделл Бекхэм, корнербек Джейлер Рэмзи и квотербек Мэтью Стеффорд, которого они обменяли перед началом сезона из Детройта. Рэмс использует драфт как разменную монету. Там они доукомплектуют команды для гипотетической заявки на победу в Супербоуле.

Кто вывел команды в финал НФЛ?

Непоследняя заслуга в успехах команд – это тренерский штаб. Рэмс возглавляет – молодой и звездный тренер Шон МакВэй. Сейчас ему 36 лет, но в 2017 году, когда он только возглавил команду, ему вообще было чуть 30. Он был младше части команды.

МакВэй быстро получил признание и сделал Рэмс стабильным лидером лиги. Для украинского читателя может быть интересно, что невестой МакВэя является украинка Вероника Хомин. С ней он познакомился, будучи тренером в Вашингтоне. Пара обручилась в 2019 году во время отдыха в Каннах.

Противостоять ему во главе Цинциннати Зак Тейлор, который всего на пару лет старше. Примечательно, что в сезонах 2017 и 2018 годов он сам работал в тренерском штабе МакВэя в Рэмс . Благодаря успеху молодых тренеров, пересекавшихся по работе с МакВеэм, их прозвали друзьями МакВэя.

Американская пресса называет МакВэя и Тейлора сменой поколений. Они сравнивают Супербоул-2021, в котором играли Канзас-Сити и Тампа-Бей. Эти команды возглавляют 63-летний Энди Рид и 69-летний Брюс Эриенс.

Кто выступит в перерыве Супербоула?

Одной из изюминок Супербоула в последние годы стали шоу в перерыве игры. В предыдущих финалах НФЛ выступали Дженнифер Лопес, Шакира, The Weeknd, Coldplay и Maroon 5.

В этом году шоу готовит целая плеяда культовых исполнителей – Эминем, Снуп Дог, Доктор Дре, Мэри Джей Блайдж и Кендрик Ламар. Организаторам удалось собрать лайн-ап, который понравится всем поколениям. Только трейлер-анонс выступления собрал более 14 млн просмотров на YouTube.

Перерывы в Супербоуле самое дорогое эфирное время на американском телевидении – 30 секунд на экране обойдутся компаниям в $7 млн.

В рекламных роликах появится немало мировых звезд, среди которых: Скарлетт Йохансонн, Идрис Эльба, Сет Роген, Гвинет Пелтроу, Арнольд Шварценнеггер, Серена Уильямс, Снуп Догг, Зендая, Сальма Хаек.

Где и когда посмотреть Супербоул-2022?

Матч начнется в воскресенье в 3:30 по местному времени в Лос-Анджелесе. По Киеву это будет 1:30 уже в понедельник.

В Украине Супербоул покажет телеканал Viasat Sport, входящий в пакет многих ТВ-провайдеров.

Что еще нужно знать о Супербоуле?

За всю историю Супербоул транслировали только четыре телеканала – CBS, NBC, ABC и FOX.

Средняя стоимость билета на финал НФЛ выросла в два раза с 2017 года и достигла отметки $7 542 за один билет. Еще на прошлой неделе билеты стоили $8 257. Цена упала после того, как из борьбы за трофей выбыла команда Сан-Франциско Форти-Найнерс.

За победу в Супербоуле каждый игрок получает эксклюзивное кольцо НФЛ. Обычно их изготовляют из золота и бриллиантов. На перстне гравируют название команды, эмблему и номер Супербоула. На команду НФЛ выдает 150 таких колец.

Кроме звездных исполнителей, в перерыве выступают девушки из группы поддержки команд-финалистов. В 2019 году впервые в истории вместе с девушками выступили мужчины-черлидеры в составе группы поддержки Лос-Анджелес Рэмс.

Слова NFL, Super Bowl и Super Sunday являются зарегистрированными товарными знаками, поэтому использовать их могут только санкционированные организацией юридические лица. Те, у кого нет прав, чаще всего используют термин The Big Game (Большая игра).