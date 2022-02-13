Реклама на мільйони та потужний лайн-ап з Емінемом: чого чекати від Супербоула LVI 2022 року

В Інглвуді, що у Каліфорнії, в ніч із 13 на 14 лютого відбудеться одна з найважливіших спортивних подій у світі – фінал з американського футболу Супербоул – Super Bowl LVI.

Навіть ті, хто не слідкує за американським футболом чи спортом, чув про цю подію завдяки рекордно дорогим, але дуже креативним рекламним роликам. А також Halftime Show – музичному виступу світових зірок, який інколи яскравіший за саму гру.

На полі цьогоріч зійдуться Цинцинаті Бенгалс та Лос-Анджелес Ремз. А сама гра відбудеться на чи не найдорожчій спортивній арені у світі – новозбудованому стадіоні SoFi за рекордні $5,5 млрд. Арена може вмістити 100 тис. глядачів та, за словами архітекторів, “охоплює весь шик та гламур стилю життя Голлівуду”.

Факти ICTV підготували матеріал, в якому розповідають, чим особливий фінал НФЛ, хто в ньому візьме участь та виступить у перерві.

Супербоул схожий на Лігу чемпіонів, але успішніший

Супербоул – це фінал Національної футбольної ліги (НФЛ). За формою НФЛ найбільше подібна до Ліги чемпіонів – вісім груп по чотири команди грають між собою на груповій стадії (в НФЛ це називається регулярний сезон і триває чотири місяці, – Ред.).

Потім найкращі виходять у стадію плей-оф – так, за рахунку формату на вибування, залишаються два фіналісти. Матч, у якому вони грають, і називається Супербоул.

Сама назва Супербоул була взята зі студентського футболу, де кубкові матчі називали боулами. Кубок, який вручається переможцю фіналу НФЛ, називається трофеєм Ломбарді на честь легендарного тренера Вінса Ломбарді.

Супербоул США фактично є національним святом. Наприклад, школи міста Цинциннаті, де базується одна з команд-фіналістів, вже оголосили наступного дня після матчу неробочим. У решті міст країни теж з розумінням поставляться до бажання взяти в понеділок лікарняний.

Звісно ж, американський футбол дивляться і за межами США. Це робить аудиторію Супербоула схожою до фіналу європейської Ліги чемпіонів, але з комерційної точки зору – він помітно успішніший за будь-яких своїх конкурентів. Саме тому, коли європейські футбольні функціонери говорять про реформи у своїх турнірах, вони орієнтуються саме на НФЛ та Супербоул.

Що відомо про учасників Супербоула?

У фіналі зійдуться Цинциннаті Бенгалс та Лос-Анджелес Ремз. Цікаво, що Цинциннаті формально буде домашньою командою, хоча гра і буде в Лос-Анджелесі – просто місце Супербоула було обрано завчасно.

Подібне відбувається вдруге в історії – минулого року матч був на стадіоні у Тампі, у ньому проти Канзас-Сіті грали місцеві Бакканірс, які і здобули перемогу.

Цинциннаті на папері у букмекерів – це аутсайдери. За останні п’ять років вони більше програвали, ніж вигравали. А два роки тому взагалі були найгіршою командою ліги за кількістю перемог.

Однак низькі ігрові результати дозволили їм отримати хорошу позицію на драфті, де вони вибрали своїх головних зірок — квотербека Джо Бурроу та приймаючого Джамарра Чейза. Разом вони склали потужний дует, який дошкуляв суперникам у регулярці та плей-оф.

Лос-Анджелес Ремз – радикальна протилежність. За останні чотири роки вони вдруге вийшли у фінал Супербоула, але у 2019 році програли Нью-Інгленд Петріотс.

У складі команди – зірковий ресівер Оделл Бекхем, корнербек Джейлер Ремзі та квотербек Мет’ю Стеффорд, якого вони обміняли перед початком сезону із Детройта. Ремз використовує драфт, як розмінну монету. Там вони доукомплектовують команд для гіпотетичної заявки на перемогу у Супербоулі.

Хто вивів команди у фінал НФЛ?

Неостання заслуга в успіхах команд – це тренерський штаб. Ремз очолює – молодий та зірковий тренер Шон МакВей. Зараз йому 36 років, але в 2017 році, коли він тільки очолив команду, йому взагалі було ледве за 30. Він був молодший за частину команди.

МакВей швидко отримав визнання і зробив Ремз стабільним лідером ліги. Для українського читача може бути цікавим, що нареченою МакВея є українка Вероніка Хомін. З нею він познайомився, коли був тренером у Вашингтоні. Пара заручилася у 2019 році під час відпочинку у Каннах.

Протистоятиме йому на чолі Цинциннаті Зак Тейлор, який всього на пару років старший. Примітно, що у сезонах 2017 і 2018 років він сам працював у тренерському штабі МакВея в Ремз. Завдяки успіху молодих тренерів, які перетиналися за роботою з МакВеєм, їх прозвали друзями МакВея.

Американська преса називає МакВея та Тейлора зміною поколінь. Вони порівнюють Супербоул-2021, в якому грали Канзас-Сіті та Тампа-Бей. Ті команди очолюють 63-річний Енді Рід та 69-річний Брюс Ерієнс.

Хто виступить у перерві Супербоула?

Однією з Супербоула за останні роки стали шоу у перерві гри. У попередніх фіналах НФЛ виступали Дженніфер Лопес, Шакіра, The Weeknd, Coldplay та Maroon 5.

Цього року шоу готує ціла плеяда культових виконавців – Емінем, Снуп Дог, Доктор Дре, Мері Джей Блайдж та Кендрік Ламар. Організаторам вдалося зібрати лайн-ап, який сподобається всім поколінням. Лише трейлер-анонс виступу зібрав понад 14 млн переглядів на YouTube.

Перерви під час Супербоулу найдорожчий ефірний час на американському телебаченні – 30 секунд на екрані обійдуться компаніям у $7 млн.

Цього річ у рекламних роликах з’явиться чимало світових зірок, серед яких: Скарлетт Йогансон, Ідріс Ельба, Сет Роген, Гвінет Пелтроу, Арнольд Шварценнеггер, Серена Вільямс, Снуп Догг, Зендая, Сальма Гаєк.

Де і коли дивитись Супербоул-2022?

Матч розпочнеться у неділю о 3:30 за місцевим часом у Лос-Анджелесі. За Києвом це буде 1:30 ночі вже у понеділок.

В Україні Супербоул покаже телеканал Viasat Sport, який входить до пакету багатьох ТБ-провайдерів.

Що ще треба знати про Супербоул?

За всю історію Супербоул транслювали лише чотири телеканали – CBS, NBC, ABC та FOX.

Середня вартість квитка на фінал НФЛ цьогоріч виросла у двічі з 2017 року та досягнула позначки $7 542 за один квиток. Ще минулого тижня квитки коштували $8 257. Ціна впала після того, як з боротьби за трофей вибула команда Сан-Франциско Форті-Найнерс.

За перемогу у Супербоулі кожен гравець отримує ексклюзивний перстень НФЛ. Зазвичай їх виготовляють із золота та діамантів. На персні гравірують назву команди, емблему та номер Супербоулу. На команду НФЛ видає 150 таких перстнів.

Окрім зіркових виконавців у перерві виступають дівчата з групи підтримки команд-фіналістів. У 2019 році вперше в історії разом з дівчатами виступили чоловіки-чирлідери у складі групи підтримки Лос-Анджелес Ремз.

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