Глава МИД Британии призвала клубы АПЛ к бойкоту финала ЛЧ в России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступила за бойкот финала Лиги чемпионов в российском Санкт-Петербурге.

Отвечая на вопрос, стоит ли английским клубам бойкотировать матч в Санкт-Петербурге по политическим причинам, она ответила:

– Да. На их месте я бы бойкотировала его. Лично я бы не хотела участвовать в футбольном матче в Санкт-Петербурге, учитывая то, что делает режим Путина, – сказала Трасс.

Вчера руководители УЕФА провели экстренные переговоры о переносе финальной игры с петербургской Газпром Арены.

Британские СМИ пишут, что претендентами на проведение матча являются лондонские стадионы Уэмбли и Тоттенхэм Готспур. Стоит отметить, что на стадии плей-офф Лиги чемпионов участвуют четыре английских команды — Челси, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Мэр Лондона Садик Хан уже заявил о готовности принять финальный матч Лиги чемпионов-2021/22 в случае если УЕФА примет решение не проводить его в России.

В прошлом году в финал турнира вышли два английских клуба – Челси и Манчестер Сити. Вероятно, после позиции британского правительства УЕФА дождется стадии полуфинала, когда определятся четыре главных претендента на трофей, и уже тогда будет принимать решение о переносе места финала.

Накануне тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник заявил, что боссы УЕФА должны решить, что будет с матчем, добавив, что избежать войны “на самом деле важнее игры Лиги чемпионов”.

Недавно Трасс в программе Today на BBC Radio Four сказала, что было бы ужасно разрешить России провести показательный матч.

22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в Палате общин заявил, что футбольные турниры не должны проводиться на территории Российской Федерации.