Легендарный футболист и бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко растрогался говоря о войне в Украине.

В эфире итальянского телеканала спортсмен расплакался. Он сказал, что его родственники рассказывают ему о том, что происходит в Украине.

— Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и пожилых людей, которые не могут уехать, — отметил Андрей.

Шевченко подчеркнул, что это все похоже на страшный сон, ему кажется, что завтра он проснется и вернется к обычной жизни.

— Я понимаю, что этого не произойдет… Такова реальность. Но мы боремся. Стать по-настоящему свободными и стать частью цивилизованной Европы — это решение народа Украины, — со слезами на глазах сказал футболист.

Андрей Шевченко активно поддерживает свою Родину. Так, 27 февраля он вышел на митинг на Трафальгарской площади в Лондоне.

24 февраля Россия напала на Украину. Уже 13-й день в нашей стране идет война, страдают украинские города и мирные жители, которые вынуждены прятаться в бомбоубежищах.

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