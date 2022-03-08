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Факти / Спорт

Жах, від якого хочу прокинутися: Шевченко не стримав сліз, говорячи про війну в Україні

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Жах, від якого хочу прокинутися: Шевченко не стримав сліз, говорячи про війну в Україні

Легендарний футболіст і колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко зворушився, говорячи про війну в Україні.

В ефірі італійського телеканалу спортсмен розплакався. Він сказав, що його родичі розповідають йому про те, що відбувається в Україні.

– Це жах, від якого я хочу прокинутися. Міста бомблять, вбивають дітей та людей похилого віку, які не можуть виїхати, – зазначив Андрій.

Шевченко наголосив, що це все схоже на страшний сон, йому здається, що завтра він прокинеться та повернеться до звичайного життя.

– Я розумію, що цього не станеться… Такою є реальність. Але ж ми боремося. Стати по-справжньому вільними та стати частиною цивілізованої Європи – це рішення народу України, – зі сльозами на очах сказав футболіст.

Андрій Шевченко активно підтримує Батьківщину. Так, 27 лютого він вийшов на мітинг на Трафальгарській площі в Лондоні.

24 лютого Росія напала на Україну. Вже 13-й день у нашій країні триває війна, страждають українські міста та мирні жителі, які змушені ховатися в бомбосховищах.

Що відбувається на 13-ту добу війни в Україні – читайте на Фактах ICTV.

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Фото: УНІАН

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