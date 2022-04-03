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Факты / Спорт

В братской могиле в Киевской области нашли замученными футболиста и его родителей

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Олександр Сухенко

Российские военные преступники убили 25-летнего бывшего футболиста ФК Чайка из Второй лиги Александра Сухенко и его родителей.

Его тело было обнаружено в братской могиле в лесу возле освобожденного села Мотыжин в Киевской области.

Там также нашли убитых родителей футболиста – Ольгу Сухенко, которая была старостой села и Игоря Сухенко.

— Вся семья до последнего оставалась в оккупированном селе и всячески помогала односельчанам, в частности, лекарствам и продуктам. 23 марта оккупанты похитили Ольгу и Игоря Сухенко, а вскоре вернулись и за Александром. До сих пор их судьба была неизвестна, — сообщили на странице Киево-Святошинского футбола в Facebook.

В общей сложности в братской могиле в Мотыжине нашли около тридцати замученных украинцев.

Александр Сухенко выступал на позициях форварда и вингера, был ярко выраженным игроком атаки.

За свою карьеру становился чемпионом и обладателем кубка Макаровского района в составе мотыжинского Колоса, чемпионом и дважды обладателем кубка Киевской области в составе Кудровки (Ирпень) и Сокола (Михайловка-Рубежовка), чемпионом и обладателем кубка Киево-Святошинского района.

Цвета второлиговой Чайки Сухенко защищал в 2018-2022 годах. За эту команду он забил три гола в 21 матче.

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