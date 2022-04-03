Російські військові злочинці вбили 25-річного колишнього футболіста ФК Чайка із Другої ліги Олександра Сухенка та його батьків.

Його тіло виявили у братській могилі у лісі біля звільненого села Мотижин у Київській області.

Там також знайшли вбитих батьків футболіста – Ольгу Сухенко, яка була старостою села та Ігоря Сухенка.

— Вся родина до останнього залишалась в окупованому селі і всіляко допомагала односельчанам, зокрема ліками і продуктами. 23-го березня окупанти викрали Ольгу та Ігоря Сухенків, а згодом повернулися й по Олександра. До тепер їхня доля була невідома, – повідомили на сторінці Києво-Святошинський футбол у Facebook.

Загалом у братській могилі в Мотижині знайшли близько тридцяти закатованих українців.

Олександр Сухенко виступав на позиціях форварда та вінгера, був яскраво вираженим гравцем атаки.

За свою кар’єру ставав чемпіоном і володарем кубка Макарівського району у складі мотижинського Колоса, чемпіоном і двічі володарем кубка Київської області у складі Кудрівки (Ірпінь) та Сокола (Михайлівка-Рубежівка), чемпіоном і володарем кубка Києво-Святошинського району у складі Кудрівки.

Кольори друголігової Чайки Сухенко захищав у 2018-2022 роках. За цю команду він забив три голи у 21 матчі.