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Факты / Спорт

Голкипер Лунин – четвертый украинец, команда которого вышла в финал ЛЧ

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Андрій Лунін

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин стал четвертым украинцем в истории, который вместе со своей командой вышел в финал Лиги чемпионов.

Накануне галактикос в Мадриде совершили камбэк в матче против английского Манчестер Сити и по сумме двух матчей вырвали путевку в финал турнира, который состоится в Сен-Дени на Стад-де-Франс 28 мая.

Первым украинцем, который вместе со своей командой выходил в финал ЛЧ, стал Андрей Шевченко. Экс-наставник сборной Украины по футболу трижды играл в финалах – в сезонах-2002/03 и 2004/05 с итальянским Миланом и в сезоне-2007/08 с лондонским Челси.

Вместе с мюнхенской Баварией в финал самого престижного клубного турнира Европы трижды (2009/2010, 2011/2012 и 2012/2013) выходил Анатолий Тимощук, которого пожизненно отстранили от украинского футбола.

А в прошлом году вместе с Манчестер Сити в финале ЛЧ играл Александр Зинченко. Украинскому защитнику не удалось поднять над головой трофей, ведь горожане уступили лондонскому Челси 0:1 в решающем матче.

Выиграть турнир удалось Шевченко в сезоне 2002/2003 и Тимощуку в 2012/2013.

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Реал Мадрид вышел в финал Лиги чемпионов, совершив камбэк против Манчестер Сити

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Фото: Depositphotos

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