Украинского фигуриста, выступавшего в шоу жены Пескова, лишили стипендии президента
Украинского фигуриста Виктора Петренко лишили президентской стипендии из-за посещения России после полномасштабного вторжения и участия в ледовом шоу, которое поставила супруга спикера российского президента Дмитрия Пескова.
Пресс-служба Офиса президента сообщила, что Владимир Зеленский подписал указ №567/2022 о лишении стипендии чемпиона XVI зимних Олимпийских игр Виктора Петренко.
— В июле текущего года спортсмен выступил на ледовом шоу Аленький цветочек в Сочи, несмотря на развязанную РФ жестокую войну против Украины. Его поступок был осужден НОК и Украинской федерацией фигурного катания, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Петренко приостановил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения.
Учитывая указанное, УФФК внесла в Министерство молодежи и спорта представление о лишении его государственной стипендии.
В июле Петренко выступил на ледовом шоу в Сочи Аленький цветочек, которое поставила жена пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова – Татьяна Навка.
Кроме Петренко в шоу, в частности, приняли участие отстраненные от международных соревнований из-за войны в Украине российские фигуристы.