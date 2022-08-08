Украинского фигуриста, выступавшего в шоу жены Пескова, лишили стипендии президента

Август, 08 в 19:53

Украинского фигуриста Виктора Петренко лишили президентской стипендии из-за посещения России после полномасштабного вторжения и участия в ледовом шоу, которое поставила супруга спикера российского президента Дмитрия Пескова.

Пресс-служба Офиса президента сообщила, что Владимир Зеленский подписал указ №567/2022 о лишении стипендии чемпиона XVI зимних Олимпийских игр Виктора Петренко.

— В июле текущего года спортсмен выступил на ледовом шоу Аленький цветочек в Сочи, несмотря на развязанную РФ жестокую войну против Украины. Его поступок был осужден НОК и Украинской федерацией фигурного катания, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Петренко приостановил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения.

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Учитывая указанное, УФФК внесла в Министерство молодежи и спорта представление о лишении его государственной стипендии.

В июле Петренко выступил на ледовом шоу в Сочи Аленький цветочек, которое поставила жена пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова – Татьяна Навка.

Кроме Петренко в шоу, в частности, приняли участие отстраненные от международных соревнований из-за войны в Украине российские фигуристы.