Українського фігуриста, який виступав у шоу дружини Пєскова, позбавили стипендії президента

Серпень, 08 в 19:53

Українського фігуриста Віктора Петренка позбавили президентської стипендії через відвідини Росії після повномасштабного вторгнення та участь у льодовому шоу, яке поставила дружина речника російського президента Дмитра Пєскова.

Пресслужба Офісу президента повідомила, що Володимир Зеленський підписав указ № 567/2022 про позбавлення стипендії чемпіона XVI зимових Олімпійських ігор Віктора Петренка.

— У липні поточного року спортсмен виступив на льодовому шоу Червоненька квіточка у Сочі, попри розв’язану РФ жорстоку війну проти України. Його вчинок було засуджено НОК та Українською федерацією фігурного катання, – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що Петренко припинив участь у навчально-тренувальному процесі, підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських видів спорту та діяльності з розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху.

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З огляду на зазначене, УФФК внесла до Міністерства молоді та спорту подання про позбавлення його державної стипендії.

У липні Петренко виступив на льодовому шоу в Сочі Червоненька квіточка, яке поставила дружина прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова – Тетяна Навка.

Окрім Петренка в шоу, зокрема, взяли участь відсторонені від міжнародних змагань через війну в Україні російські фігуристи.