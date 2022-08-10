Литва позбавила державних нагород фігуристів, які взяли участь у шоу дружини Пєскова

Серпень, 10 в 15:24

Президент Литви Ґітанас Науседа позбавив державних нагород литовських фігуристів Маргариту Дробязко та Повіласа Ванагаса через їхню участь у шоу дружини спікера російського президента Дмитра Пєскова.

Про це Науседа розповів на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

— Підписав указ про вилучення Маргарити Дробязько і Повільса Ванагаса зі списку нагороджених орденом Великого князя Литовського Гедиміна V ступеня, – написав він.

Науседа зазначив, що пара фігуристів були чудовими спортсменами, але їхні заслуги перед Литвою були перекреслені участю у комерційному заході у Сочі в час, коли у вирі української війни ллється кров невинних людей.

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Науседа додав, що Маргарита Дробязко набула громадянства Литви у порядку винятку в 1993 році та наголосив, що для позбавлення її громадянства потрібно змінити законодавство.

— У нинішньому контексті це виглядає як жалюгідний фарс. Закони не передбачають зворотного – позбавлення громадянства у винятковому порядку за осквернення імені Литви. Тому потрібно ініціювати законодавчі зміни. Демократія повинна мати можливість захищати себе, інакше вона вже не демократія, – зазначив Науседа.

Дробязко та її партнер і чоловік Ванагас живуть у Росії та після завершення кар’єри беруть участь у різних льодових шоу та виставах.

Окрім пари литовських фігуристів у шоу Тетяни Навки у Сочі взяв участь й український фігурист Віктор Петренко. 8 серпня президент Володимир Зеленський своїм указом позбавив Петренка президентської стипендії через відвідини Росії після повномасштабного вторгнення та участі у льодовому шоу.

Джерело: Гітанас Науседа