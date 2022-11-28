Ноябрь, 28 в 17:43

Сборная Ганы обыграла команду Южной Кореи в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла на стадионе Эдьюкейшн Сити в Эр-Раяне и завершилась победой африканской сборной со счетом 3:2.

Подопечные Паулу Бенту очень активно начали матч, почти не покидая половину поля соперника. В поисках ворот ганского голкипера Лоуренса Ати-Зиги корейцы провели семь угловых, но без реальной опасности.

Тогда гонцы воспользовались футбольным правилом – не забиваешь ты, забивают тебе. И в первой же атаке на 24-й минуте поразили ворота Сын Гю Кима благодаря точному удару Мохаммеда Салису.

Сейчас смотрят

А еще десять спустя Мохаммед Кудус удвоил преимущество команды Ганы, шокировав как футболистов соперника, так и фанатов корейской сборной на стадионе.

После перерыва на поле сборная Кореи стала действовать еще активнее и результативнее. Во втором тайме на 57-й минуте на поле вышел Ли Кан Ин, который сразу же подключился к атаке и отдал результативный пас на Чо Ки Сына.

24-летний форвард головой отправил мяч в сетку ворот Ганы, сократив отставание в счете. Для воинов Тэджу, как называют сборную Кореи, этот гол стал первым на ЧМ-2022.

Видео обзор Южная Корея — Гана — 2:3

А через три минуты Чо оформил дубль и сравнял счет. Однако на 68-й минуте дубль на свой счет записал Кудус, точный удар которого позволил африканцам снова выйти вперед.

Благодаря победе Гана набрала три очка и поднялась на второе место, Южная Корея (1) пока последняя. В другом матче квартета F Португалия встретится с Уругваем.

В первом туре Южная Корея расписала ничью с Уругваем, а Португалия одержала верх над сборной Ганы.