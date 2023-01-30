Январь, 30 в 13:55

Значительная часть российских спортсменов входят в состав Центрального спортивного клуба армии РФ. Поэтому совершенно недопустимо разрешать участие россиян в международных соревнованиях.

Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что в ходе летних Олимпийских игр в Токио (Япония) россияне завоевали 71 медаль. При этом 45 из них выиграли спортсмены, являющиеся членами Центрального спортивного клуба российской армии.

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– Армии, которая совершает зверства, убивает, насилует и грабит. Вот кого бессознательный МОК хочет выставить под белым флагом и допустить к соревнованиям, — подчеркнул Кулеба.

Russia won 71 medals in Tokyo Olympics. 45 of them were won by athletes who are also members of the Central Sports Club of the Russian Army. The army that commits atrocities, kills, rapes, and loots. This is whom the ignorant IOC wants to put under white flag allowing to compete. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 30, 2023

Следует отметить, что Центральный спортивный клуб является автономным учреждением Минобороны РФ. Так что значительная часть российских спортсменов являются военнослужащими российской армии.

Позицию Международного олимпийского комитета (МОК) раскритиковал и советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Обращаясь к главе МОК Томасу Баху, он назвал комитет “промоутером войны”.

– МОК – промоутер войны, убийств и разрушений… МОК с удовольствием смотрит на то, как РФ уничтожает Украину, а затем предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства. Очевидно, что российские деньги, которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут украинской кровью, — написал Подоляк в своем Twitter.

#МОК – промоутер війни, убивств і руйнувань… МОК із задоволенням дивиться на те, як Рф знищує ????????, а потім пропонує ???????? трибуну для реклами геноциду та заохочує подальші вбивства.

Очевидно, що ru-гроші, які купують олімпійське лицемірство, не пахнуть ???????? кров’ю. Так, пане #Бах? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 30, 2023

Что известно о возможном допуске россиян к соревнованиям

25 января Международный олимпийский комитет объявил о консультациях по поводу допуска к спортивным соревнованиям представителей РФ и Беларуси под “нейтральным флагом”. В МОК аргументируют такой шаг “объединяющей миссией Олимпийского движения”.

Президент МОК Томас Бах не исключал, что российские и белорусские спортсмены могут участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

В связи с этим министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт допустил возможность бойкота украинскими спортсменами Олимпийских игр-2024.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ должна прекратить террор против нашей страны, и только после этого можно говорить о каком-либо допуске к спортивным соревнованиям.