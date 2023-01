Значительная часть российских спортсменов входят в состав Центрального спортивного клуба армии РФ. Поэтому совершенно недопустимо разрешать участие россиян в международных соревнованиях.

Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что в ходе летних Олимпийских игр в Токио (Япония) россияне завоевали 71 медаль. При этом 45 из них выиграли спортсмены, являющиеся членами Центрального спортивного клуба российской армии.

Russia won 71 medals in Tokyo Olympics. 45 of them were won by athletes who are also members of the Central Sports Club of the Russian Army. The army that commits atrocities, kills, rapes, and loots. This is whom the ignorant IOC wants to put under white flag allowing to compete.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 30, 2023