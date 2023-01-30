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Факты / Україна

Представители армии убийц: Кулеба объяснил, почему нельзя пускать на соревнования спортсменов РФ

Юлия Соколова, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Значительная часть российских спортсменов входят в состав Центрального спортивного клуба армии РФ. Поэтому совершенно недопустимо разрешать участие россиян в международных соревнованиях.

Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что в ходе летних Олимпийских игр в Токио (Япония) россияне завоевали 71 медаль. При этом 45 из них выиграли спортсмены, являющиеся членами Центрального спортивного клуба российской армии.

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– Армии, которая совершает зверства, убивает, насилует и грабит. Вот кого бессознательный МОК хочет выставить под белым флагом и допустить к соревнованиям, — подчеркнул Кулеба.

Следует отметить, что Центральный спортивный клуб является автономным учреждением Минобороны РФ. Так что значительная часть российских спортсменов являются военнослужащими российской армии.

Позицию Международного олимпийского комитета (МОК) раскритиковал и советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Обращаясь к главе МОК Томасу Баху, он назвал комитет “промоутером войны”.

– МОК – промоутер войны, убийств и разрушений… МОК с удовольствием смотрит на то, как РФ уничтожает Украину, а затем предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства. Очевидно, что российские деньги, которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут украинской кровью, — написал Подоляк в своем Twitter.

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Что известно о возможном допуске россиян к соревнованиям

25 января Международный олимпийский комитет объявил о консультациях по поводу допуска к спортивным соревнованиям представителей РФ и Беларуси под “нейтральным флагом”. В МОК аргументируют такой шаг “объединяющей миссией Олимпийского движения”.

Президент МОК Томас Бах не исключал, что российские и белорусские спортсмены могут участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

В связи с этим министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт допустил возможность бойкота украинскими спортсменами Олимпийских игр-2024.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ должна прекратить террор против нашей страны, и только после этого можно говорить о каком-либо допуске к спортивным соревнованиям.

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