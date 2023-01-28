Шведські лижниці повідомили про готовність бойкотувати міжнародні змагання, якщо до них допустять спортсменів з РФ попри повномасштабну війну в Україні.

Про це вони заявили в коментарі виданню Sportbladet під час змагань у Франції. Так лижниці відреагували на нещодавню заяву Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про можливість допуску до змагань російських та білоруських спортсменів під нейтральним прапором.

Свої позиції, зокрема, висловили шведські спортсменки Лінн Сван та Майя Дальквіст.

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– Ситуація залишається незмінною, Росія веде війну проти України. Трагічно, що і спорт буде в біді. Я за те, щоб не відчиняти ці двері. Мабуть, навіть не варто відчиняти двері для дискусії. Це дратує, – зазначила Лінн Сван.

На запитання, як би вона відреагувала, якби зміни для спортсменів з РФ та Білорусі відбулися в короткостроковій перспективі, лижниця повідомила, що готова до бойкоту.

– Я готова бойкотувати змагання. Це моя позиція. Але легко сказати, коли я стою тут, можливо, не у своїй найкращій формі. Але сподіваюся, матиму достатньо сміливості, щоб бути готовою до бойкоту. Оскільки є моменти, які важливіші за спорт. Йдеться про життя людей, – наголосила Сван.

Майя Дальквіст погодилася, що в нинішній ситуації було б неправильно змагатися з росіянами.

– Насправді це стало трохи шоком. Я не була готова до будь-яких змін порівняно з тим, що було. Я думаю, що це було б неправильно, – заявила вона.

Позицію спортсменок підтримав і шведський лижник Єнс Бурман. Він зазначив, що було б несправедливо, якби росіян знову допустили до міжнародних змагань.

– Війна все ще триває, і я не можу зрозуміти, як люди можуть просто змінити думку, – повідомив він.

На думку лижників, у цій ситуації Міжнародній федерації лижного спорту (FIS) варто звернути увагу на позицію Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), який не має наміру допускати росіян та білорусів до змагань.

Як відомо, 25 січня Міжнародний олімпійський комітет анонсував додаткові консультації з приводу допуску до змагань спортсменів з паспортами РФ та Білорусі. В МОК аргументують це “об’єднавчою місією Олімпійського руху” та “повагою прав спортсменів”.

В МОК розглядають можливість участі російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі за умови дотримання ще кількох вимог. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах не виключає, що росіяни та білоруси могли б взяти участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.

У зв’язку з цим міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт попередив, що наша держава може бойкотувати Олімпійські ігри-2024.

А президент Володимир Зеленський наголосив, що РФ має зупинити терор проти України, і лише після цього можна розмовляти про якусь участь спортсменів країни-агресора в міжнародних спортивних змаганнях.

Джерело: Sportbladet, Spiegel

Фото: Instagram Лінн Сван