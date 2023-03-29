МОК ризикує увійти в історію як організація, що потурає агресорам – глава МЗС про рішення з допуском росіян

Березень, 29 в 16:20

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету, який дав рекомендації щодо допуску спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань.

В авторській колонці для французького видання L’Express міністр зазначив, що вже понад два десятиліття Росія сидить на жорсткій дієті мілітаризму та імперіалізму і використовує типове для спортивних подій зростання шовіністичних настроїв як інструмент, який мотивує росіян проливати кров і закладає підґрунтя для агресії.

— У властивій колишньому офіцеру КДБ манері Путін або використовував спортивні перемоги для зміцнення свого політичного курсу, або відверто та систематично їх фальсифікував, – зауважив Кулеба.

Міністр пише, що російське вторгнення у Грузію 2008 року та війна проти України не просто так збіглися з Олімпійськими іграми в Пекіні та Сочі.

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А фінальна частина ЧС-2018 з футболу дала російській пропаганді привід підняти бойовий дух напередодні страшних подій. Кулеба зазначає, що повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році не випадково почалося за лічені дні після завершення Олімпіади в Пекіні.

— Ті, хто не бачить у цих подіях очевидного взаємозв’язку, просто обрали бути сліпими, – додає він.

Кулеба підкреслює, що протягом попередніх двох десятиліть світ побачив чимало брудних методів Росії, серед яких допінг та підкуп міжнародних спортивних чиновників.

— Для Путіна спорт є лише черговим інструментом створення “прекрасного нового світу”, світу без правил. У ньому Росія має завжди перемагати – чи то завдяки допінгу, чи то завдяки корупції, війні чи за рахунок невимовних страждань сусідніх країн. Як будь-який диктатор, Путін вважає, що існує лише одне право: право сили. Все інше – чесність, ввічливість і прозорість – диктатори вважають просто шарадою.

За словами міністра, надто довго світ був готовий закривати очі на цю поведінку. Але нині Росія вже не перемагає.

— Нині Росія, ніби наркоман, потребує нової дози і розраховує отримати її від МОК, який, схоже, має якусь загадкову історичну слабкість до диктаторів. Прагнення МОК дозволити участь росіян і білорусів у Олімпійських іграх під нейтральним прапором є ганебним наміром колаборації з черговим геноцидним режимом.

Кулеба додав, що МОК прагне закрити очі на злочини та дозволити російському диктатору використати спорт заради пропаганди, як це зробив Гітлер у 1936 році.

— “Спорт поза політикою”, кажуть прибічники участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. Вони воліють не помічати той факт, що більшість цих спортсменів є чинними військовослужбовцями. Наприклад, 45 з 71 медалі, які завоювала російська команда на Олімпійських іграх в Токіо, отримали члени Центрального спортивного клубу російської армії. Тобто чинні російські солдати. Самі росіяни цього ніколи не приховували, вони пишаються цим. В Росії спорт, державна пропаганда та армія нероздільні, – зазначає міністр.

Він наголошує, що Путін вже вніс політику в спорт, а ще у воєнні злочини. Міжнародний кримінальний суд офіційно видав ордер на його арешт за воєнний злочин – викрадення українських дітей. Це рішення неможливо відмінити, наголосив Кулеба.

Очільник МЗС ще раз підкреслив, що участь російських та білоруських спортсменів у Олімпійських іграх у Парижі чи будь-якому іншому міжнародному спортивному змаганні неприпустима.

На останок міністр висловив жаль, що МОК систематично не може знайти у собі сили стати на захист принципів Олімпійської хартії та ризикує увійти в історію як організація, яка потурає агресорам та прокладає шлях до світу без правил. Він додав, що зараз ми не у 1936 році і Україна не погоджується та ніколи не погодиться із такою ганебною політикою.