Украинец Ковтун выиграл золото на ЧЕ-2023 по гимнастке, у Радивилова бронза

Украинский гимнаст Илья Ковтун стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике, который проходит в турецкой Анталье.

В финале упражнений на параллельных брусьях 19-летнему украинцу не было равных. Он выполнил программу со сложностью 6.6 с выполнением 8.566 балла, за что получил 15.166 балла.

Вторым стал бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио турецкий гимнаст Ферхат Арикан, а бронза досталась испанцу Тьерно Диалло.

Стоит отметить, что в финал в этом упражнении Ковтун отобрался со вторым результатом, пропустив вперед Арикана. Турецкий спортсмен выигрывал золото Евро на параллельных брусьях в 2020 и 2021 годах.

Для Украины это первое за шесть лет золото в финале Евро в этом упражнении. Последний раз это удавалось Олегу Верняеву в 2017 году. Для самого Ковтуна это первое золото на уровне чемпионатов Европы.

Всего на Евро-2023 в Анталье Украина завоевала три медали. Ковтун также стал бронзовым призером в личном многоборье, а Игорь Радивилов занял третье место в опорном прыжке.

В финал соревнований в опорном прыжке Радивилов вышел с пятого места с результатом 14.666 балла, а за исполнение в финале получил 14.750 балла. Этого результата хватило для бронзы. Украинец уступил армянину Артуру Давтяну и британцу Джейку Джермейну.

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