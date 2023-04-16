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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Українець Ковтун виграв золото на ЧЄ-2023 з гімнастки, у Радівілова бронза

Ілля Ковтун
Фото: Getty Images

Український гімнаст Ілля Ковтун став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики, який триває у турецькій Антальї.

У фіналі вправ на паралельних брусах 19-річному українцю не було рівних. Він виконав програму зі складністю 6.6 з виконанням 8.566 бала, за що отримав 15.166 бала.

Другим став бронзовий призер Олімпіади-2020 у Токіо турецький гімнаст Ферхат Арікан, а бронза дісталася іспанцю Тьєрно Діалло.

Варто відзначити, що до фіналу у цій вправі Ковтун відібрався з другим результатом, пропустивши вперед Арікана. Турецький спортсмен вигравав золото Євро на паралельних брусах у 2020 та 2021 роках.

Для України це перше за шість років золото у фіналі Євро у цій вправі. Востаннє це вдавалося Олегу Верняєву у 2017 році. Для самого Ковтуна це перше золото на рівні чемпіонатів Європи.

Загалом на Євро-2023 в Антальї Україна виборола три медалі. Ковтун також став бронзовим призером в особистому багатоборстві, а Ігор Радівілов посів третє місце в опорному стрибку.

До фіналу змагань в опорному стрибку Радівілов вийшов з п’ятого місця з результатом 14.666 бала, а за виконання у фіналі отримав 14.750 бала. Цього результату вистачило для бронзи. Українець поступився вірменину Артуру Давтяну та британцю Джейку Джермейну.

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Ігор Радівілов, Гімнастика, Чемпіонат Європи
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