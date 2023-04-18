Сборной России по баскетболу точно не будет на Олимпиаде-2024, Украина сыграет в отборе

Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (ФИБА) принял решение не допускать мужскую сборную России к олимпийскому отборочному турниру ФИБА 2023 года. В списке также нет Беларуси.

Российскую команду в отборочных турнирах ФИБА заменит сборная Болгарии.

Как сообщили в пресс-службе ФИБА, решение обусловлено рекомендациями МОК относительно участия спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях.

Всего от Европы в предварительной квалификации примут участие 16 сборных, среди которых также есть Украина.

Все участники пре-отбора на Олимпиаду-2024 по континентам:

Африка: Камерун, Конго ДР, Гвинея, Мали, Нигерия, Сенегал, Тунис, Уганда и Гвинея;

Камерун, Конго ДР, Гвинея, Мали, Нигерия, Сенегал, Тунис, Уганда и Гвинея; Америка: Аргентина, Багамские острова, Чили, Колумбия, Куба, Панама, Уругвай и Виргинские острова;

Аргентина, Багамские острова, Чили, Колумбия, Куба, Панама, Уругвай и Виргинские острова; Азия: Бахрейн, Тайвань, Индия, Индонезия, Казахстан, Республика Корея, Саудовская Аравия и Сирия;

Бахрейн, Тайвань, Индия, Индонезия, Казахстан, Республика Корея, Саудовская Аравия и Сирия; Европа: Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Исландия, Израиль, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Швеция, Турция, Украина и Болгария.

Команды поделят на две группы, а победители выйдут в олимпийские квалификационные турниры ФИБА, которые пройдут в 2024 году.

Жеребьевка отборочных олимпийских турниров ФИБА состоится 1 мая 2023 года. Сами турниры стартуют с 12 августа и продлятся до 20 августа.

В конце марта МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов к соревнованиям, но решение по Олимпиаде-2024 отложил. В рекомендациях МОК речь шла только об индивидуальных видах, тогда как по сборным командам РФ и РБ такого решения не было.

Источник: ФИБА

Фото: ФБУ

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