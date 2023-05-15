У боях під Бахмутом загинув чемпіон України з хокею Олександр Хміль

У боях під Бахмутом на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув чемпіон України з хокею та тренер Олександр Хміль.

Про його смерть повідомила Федерація хокею України на своєму сайті.

— 12 травня в боях під Бахмутом на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув іменитий у недалекому минулому хокеїст і тренер, 42-річний Олександр Хміль, – йдеться у повідомленні.

Гравецька кар’єра Хміля тривала 18 років. Він виступав за клуби Сокіл, Крижинку, Київ, АТЕК, Дніпровські Вовки, Галицькі Леви та інші.

Разом з АТЕКом він у 2007 році став чемпіоном України, а двома роками раніше виграв срібло чемпіонату у складі Дніпровських Вовків. Ще двічі у 2006-му та у 2009-му вигравав бронзу.

Після завершення гравецької кар’єри Олександр виступав на аматорському рівні за київські Автомобіліст і Спарту, а також працював головним тренером у київському Рапіді, броварських Вовках та жіночій Україночці.

Хміль пішов на війну з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів. Спершу він захищав столицю у загоні київської територіальної оборони, а потім у статусі військовослужбовця ЗСУ виконував бойові завдання в гарячих точках у інших регіонах нашої держави.

Допомогти родині Олександра матеріально можна, перевівши кошти на картку мами – 4149 4993 8710 2716 Хміль Тетяна Іванівна.

Фото: АрміяInform

Джерело: ФХУ

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