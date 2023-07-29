FIE призупинила дискваліфікацію Харлан, вона продовжить виступати на Чемпіонаті світу

Українська фехтувальниця Ольга Харлан зможе виступити в командному турнірі на чемпіонаті світу в Мілані, вирішальному для кваліфікації на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Відсторонення спортсменки, яка відмовилася подати руку росіянці Анні Смирновій під час турніру, було “призупинено”, вирішили у Виконавчому комітеті Міжнародної федерації фехтування (FIE), який має право втручатися в заходи, які вже вжито під час чемпіонату світу.

Як пише La Republicca, на конференції, що закріпила врегулювання ситуації між Харлан і Всесвітньою федерацією, FIE оголосив, що інцидент, який стався в четвер, навіть змінить правила фехтування. Традиційне рукостискання після закінчення поєдинку буде негайно замінено на дистанційне привітання, що дасть змогу українцям не наближатися до росіян, навіть якщо вони виступають як нейтральні учасники.

Цей епізод мав безліч політичних наслідків, зокрема, жорстку позицію українського уряду. Уряд Італії також зажадав пояснень, надіславши лист міністра спорту Андреа Абоді на адресу Федерації та оргкомітету чемпіонату світу, зазначає La Republicca.

Раніше, 27 липня, в рамках індивідуальних жіночих змагання з фехтування на шаблі в рамках чемпіонату світу в Мілані, Ольга Харлан перемогла нейтральну росіянку Анну Смирнову, після чого не потиснула їй руку. Регламент FIE передбачає чорну картку за такий крок, що означає дискваліфікацію і виключення зі змагань.

Після цього Україна подала апеляцію на рішення FIE, а український НОК звернувся до Міжнародного олімпійського комітету, запросивши сприяння у скасуванні такого рішення FIE.

Як підсумок, МОК надав Харлан автоматичну кваліфікацію на літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі, а президент МОК Томас Бах написав українській шаблістці.

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