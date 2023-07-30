Сборная Украины по фехтованию вместе с Харлан вышла в полуфинал чемпионата мира

Украинская женская сборная по фехтованию на саблях вышла в полуфинал командного турнира на чемпионате мира в Милане.

Об этом сообщает Champion.

В четвертьфинале наши спортсменки одолели команду Соединенных Штатов со счетом 45:44.

В составе сборной выступили Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова.

– В полуфинале украинская сборная будет соревноваться против Франции, начало — в 12:50 по киевскому времени, – сообщает издание.

Украинских спортсменок с выходом в полуфинал чемпионата мира 2023 уже поздравил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее, 27 июля на индивидуальных женских соревнованиях по фехтованию на сабле в рамках чемпионата мира в Милане произошел скандал. Ольга Харлан победила нейтральную россиянку Анну Смирнову, впрочем после поединка отказалась пожимать ей руку. За это ее дисквалифицировали с соревнований.

А уже 28 июля Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Ольге Харлан автоматическую квалификацию на летние Олимпийские игры-2024 в Париже. Комитет выразил спортсменке поддержку и выделил ей квоту на Олимпиаду из-за того, что она не имела возможности завоевать ее на чемпионате мира, который проходит в Милане.

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