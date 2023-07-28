Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024 від МОК

Міжнародний олімпійський комітет надав автоматичну кваліфікацію на літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі для української фехтувальниці Ольги Харлан.

Про це рішення повідомив президент НОК та міністр спорту України Вадим Гутцайт у соціальній мережі Facebook.

До свого допису він прикріпив листа від МОК на адресу фехтувальниці.

У ньому йдеться, що комітет висловлює підтримку Ользі Харлан та виділяє їй квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості вибороти її на чемпіонаті світу, що триває у Мілані.

Гутцайт також повідомив, що нині триває робота зі зняття чорної картки зі спортсменки.

Нагадаємо, напередодні, 27 липня розпочалися індивідуальні жіночі змагання із фехтування на шаблі в межах чемпіонату світу в Мілані. Ольга Харлан перемогла нейтральну росіянку Анну Смірнову, але відмовилася тиснути їй руку. За це у регламенті FIE передбачена чорна картка – виключення зі змагань.

У підсумку Харлан дискваліфікували зі змагань. Втім, відсторонення поширюється на 60 днів, що означає, що вона не зможе взяти участь у командних змаганнях у Мілані. Україна подала апеляцію на рішення FIE, а згодом на рівні НОК звернулася до МОК із проханням посприяти скасуванню цього рішення.

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