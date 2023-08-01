Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
”Подрезал” авто и остановил движение: в Киеве водитель препятствовал скорой везти в реанимацию ребенка
Срочно
Россия атаковала ракетами многоэтажку в Днепре, девять пострадавших
В РФ заявляют об атаке беспилотников на Москву: что известно
На железнодорожном вокзале Керчь-Южная объявлена эвакуация, на Крымском мосту перекрыто движение
В Кривом Роге под завалами нашли погибшую 10-летнюю девочку, произошел частичный обвал здания
Спорт
Бедрак Виктория, редактор ленты

В федерации фехтования заявили, что решение о дисквалификации Харлан будет иметь лишь политический характер

Ольга Харлан
Фото: Getty Images

Отмена или сохранение дисквалификации украинской фехтовальщицы Ольги Харлан будет иметь лишь политический характер.

Об этом на брифинге заявил президент Национальной федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев, передает Интерфакс-Украина.

— На сегодняшний день все это находится в стадии пересмотра. Сроков формальных не установлено для пересмотра, поэтому мы будем ждать. Это может случится завтра, возможно, через несколько дней, а может придется ждать долго, — сказал он.

Ильяшев отметил, что в случае отмены дисквалификации Харлан уже сможет участвовать в соревнованиях в ближайшие 60 дней. В то же время на этот период соревнований не запланировано.

— Поэтому это решение о поддержке дисквалификации или ее отмены будет носить политический характер, потому что со спортивной точки зрения это ни на что не будет влиять, — добавил он.

27 июля Ольга Харлан на старте соревнований в индивидуальной сабле на ЧМ победила россиянку Анну Смирнову, но отказалась пожимать ей руку. За это FIE решила отстранить украинку — ей дали черную карточку.

На это решение Украина подала апелляцию, ведь отстранение, выданное FIE, включало также командный турнир на ЧМ.

28 июля стало известно, что МОК предоставил автоматическую квалификацию на летние Олимпийские игры-2024 в Париже для Ольги Харлан. А впоследствии в FIE приостановили дисквалификацию.

Читайте также
Свитолина победила Азаренко в первом раунде турнира в Вашингтоне
Еліна Світоліна

Источник: Интерфакс-Украина
Ольга Харлан, Фехтование
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Все ожидают, что скажу что-то плохое: Харлан призналась, что сказала Смирновой после победы
Ольга Харлан
Сборная Украины по фехтованию вместе с Харлан заняла четвертое место на чемпионате мира
Ольга Харлан
Украина требует лишить нейтрального статуса россиянку Смирнову, которую победила Харлан
В федерации фехтования заявили, что решение о дисквалификации Харлан будет иметь лишь политический характер
FIE приостановила дисквалификацию Харлан, она продолжит выступать на чемпионате мира
Ольга Харлан
Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024 от МОК
Ольга Харлан
Видео
Сын так и не дождался маму: все что известно о последствиях ракетной атаки на Кривой Рог

Спасатели с утра постоянно, но с перерывом на воздушную тревогу, разбирают завалы подъезда многоэтажки в Кривом Роге, куда попала российская ракета. Работа ответственна и очень опасна.

София Богуцкая
Выживают каждую минуту: правозащитница рассказала, что переживают женщины в плену и как им помочь
психолог
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (01.08.2023)
В федерации фехтования заявили, что решение о дисквалификации Харлан будет иметь лишь политический характер
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (31.07.2023)
В федерации фехтования заявили, что решение о дисквалификации Харлан будет иметь лишь политический характер
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (31.07.2023)
В федерации фехтования заявили, что решение о дисквалификации Харлан будет иметь лишь политический характер
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь