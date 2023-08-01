В федерации фехтования заявили, что решение о дисквалификации Харлан будет иметь лишь политический характер

Отмена или сохранение дисквалификации украинской фехтовальщицы Ольги Харлан будет иметь лишь политический характер.

Об этом на брифинге заявил президент Национальной федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев, передает Интерфакс-Украина.

— На сегодняшний день все это находится в стадии пересмотра. Сроков формальных не установлено для пересмотра, поэтому мы будем ждать. Это может случится завтра, возможно, через несколько дней, а может придется ждать долго, — сказал он.

Ильяшев отметил, что в случае отмены дисквалификации Харлан уже сможет участвовать в соревнованиях в ближайшие 60 дней. В то же время на этот период соревнований не запланировано.

— Поэтому это решение о поддержке дисквалификации или ее отмены будет носить политический характер, потому что со спортивной точки зрения это ни на что не будет влиять, — добавил он.

27 июля Ольга Харлан на старте соревнований в индивидуальной сабле на ЧМ победила россиянку Анну Смирнову, но отказалась пожимать ей руку. За это FIE решила отстранить украинку — ей дали черную карточку.

На это решение Украина подала апелляцию, ведь отстранение, выданное FIE, включало также командный турнир на ЧМ.

28 июля стало известно, что МОК предоставил автоматическую квалификацию на летние Олимпийские игры-2024 в Париже для Ольги Харлан. А впоследствии в FIE приостановили дисквалификацию.

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