У федерації фехтування заявили, що рішення щодо дискваліфікації Харлан матиме лише політичний характер

Скасування або збереження дискваліфікації української фехтувальниці Ольги Харлан матиме лише політичний характер.

Про це на брифінгу заявив президент Національної федерації фехтування України Михайло Ілляшев, передає Інтерфакс-Україна.

– На сьогодні все це перебуває у стадії перегляду. Термінів формальних не встановлено для перегляду, тому ми чекатимемо. Це може трапиться завтра, можливо, через декілька днів, а може доведеться чекати довго, – сказав він.

Ілляшев зазначив, що у разі скасування дискваліфікації Харлан вже зможе брати участь у змаганнях у найближчі 60 днів. Водночас на цей період змагань не заплановано.

– Тому це рішення про підтримку дискваліфікації або її скасування матиме політичний характер, тому що зі спортивної точки зору це ні на що не впливатиме, – додав він.

27 липня Ольга Харлан на старті змагань в індивідуальній шаблі на ЧС перемогла росіянку Анну Смірнову, але відмовилася тиснути їй руку. За це FIE вирішила відсторонити українку – їй дали чорну картку.

На це рішення Україна подала апеляцію, оскільки відсторонення, видане FIE, включало також командний турнір на ЧС.

28 липня стало відомо, що МОК надав автоматичну кваліфікацію на літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі для Ольги Харлан. А згодом у FIE призупинили дискваліфікацію.

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